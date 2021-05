A Xunta ordena restablecer desde o luns todos os servizos de bus interurbano reducidos pola pandemia

Así o recolle unha resolución do 30 de abril de 2021 da Dirección Xeral de Mobilidade publicada este venres no Diario Oficial de Galicia.

Na dita resolución, a Xunta ratifica que, desde o luns, pasará a prestarse "a totalidade da oferta" de servizos establecidos nos correspondentes contratos de concesión.

Contra o seu acordo, definitivo en vía administrativa, poderase recorrer potestativamente en reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte á súa notificación ante leste mesmo órgano administrativo.

Tamén, alternativamente, a resolución poderá ser impugnada directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, computado do mesmo xeito.

REDUCIÓNS DE ATÉ UN 50%

Na exposición de motivos, a Xunta lembra que en maio de 2020, dado que estaba limitada a posibilidade de realizar desprazamentos interprovinciales, acometeuse unha maior restrición dos servizos públicos de transporte, aínda que en xuño, a evolución da situación sociosanitaria xa motivou o incremento da prestación de até un mínimo do 80% dos que deberían ser prestados en condicións de normalidade.

Con posterioridade, de novo na liña da evolución da pandemia, en febreiro deste ano, aprobouse outra resolución que ofrecía ás concesionarias a posibilidade de "reformular a oferta de servizos" reducíndoa, baixo determinadas condicións, até nun 50% das circulacións correspondentes a cada sentido de ida e/ou de volta.

Na actualidade e dado que o 9 de maio finaliza o estado de alarma, ademais das mellores condicións sanitarias, a Xunta considera que decaen as circunstancias que xustifican dita redución e ordena restablecer a totalidade dos servizos.