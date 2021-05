Iker Casillas habría sido infiel a Sara Carbonero desde 2019 con Nadia, una joven búlgara, según 'Sálvame'

Este jueves, Sálvame ha abierto el programa presentando a una tal Nadia, una joven que, supuestamente, habría estado viéndose con un famoso español desde 2019. Y ha sido al final de la tarde cuando han informado que este conocido rostro era Iker Casillas.

Al formato de Telecinco le llegó esta información y se puso en contacto con la presunta amante, de nombre Nadia Alexandrova, una chica de 29 años de origen búlgaro que trabaja en algo relacionado con el negocio automovilístico. Durante su llamada, la joven se ha mostrado en shock por lo que le estaban contando y, en lugar de desmentirlo, se ha asustado porque el programa lo supiera.

"¿Quién ha sido? Madre mía. Es que esto lo sabe muy poca gente, ¿quién ha podido ser?", ha preguntado alarmada para conocer quién había filtrado esta información. "Que esto lo sabe muy poca gente: dos o tres personas", ha añadido y ha confirmado que llevaban lo suyo con "bastante discreción".

¿Quién creéis que es el famoso casado que ha estado con esta chica? #yoveosalvame pic.twitter.com/2omJ8x0GpS — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 6, 2021

Sálvame, que ha revelado que esta misma semana habían hablado, le ha preguntado si tenían una relación sentimental o solo algo sexual, a lo que Nadia ha contestado que se trataba de "una mezcla rara", pero que "hay cariño" entre ellos.

También ha confirmado que sabía que él estaba casado, pero ha sostenido que ella no había causado la ruptura, por lo que ya han avanzado que se trataba de un famoso que en 2019 estaba casado pero actualmente no. "No soy una causa de la ruptura. Yo no me siento la persona que ha hecho ese daño", ha respondido.

"Con ella no estaba, eso sí te lo digo ya", ha asegurado. "Nunca he querido meterme en la relación de nadie".

Por último, ha contestado que le preocupaba "la reacción de la otra persona": "Yo le he dicho que no se lo contaba a nadie. Él confía en mí".

Finalmente, Sálvame, que tiene como prueba diferentes "audios subidos de tono" entre ellos y "fotos comprometidas", ha revelado que este rostro era Iker Casillas, quien parece que llevaba tiempo en crisis con Sara Carbonero pero anunció su divorcio el pasado mes de marzo.

Según ha contado el programa, esta información se la hizo llegar un examigo de Nadia, quien le reveló que tenían algo desde 2019, año en el que, precisamente, la pareja vivió uno de sus momentos más difíciles cuando, en el mismo mes, él sufrió un infarto y a ella le detectaron un tumor en el ovario.