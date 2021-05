Unos 400 tractores recorren la ciudad para reivindicar una PAC "justa" y "coherente"

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha detallado que tras las manifestaciones "históricas" y "masivas" en Teruel, el 22 de abril, y en Huesca el jueves pasado, han llegado los agricultores y ganaderos en sus vehículos a la capital aragonesa "con todos los peros que había, con los problemas de los confinamientos, pero de una manera segura y responsable".

La convocatoria en Zaragoza ciudad se ha iniciado en el aparcamiento donde se instala el recinto ferial en Valdespartera. Bajo el lema 'Agricultura con agricultor@s. Por una PAC profesional y justa', la caravana de vehículos se ha dirigido por la avenida Séptimo Arte, Gómez Laguna, Vía Ibérica, Isabel La Católica, paseo Fernando el Católico, Gran Vía, Independencia, Coso y paseo Echegaray, lugar donde concluye el recorrido.

Asimismo, debido a los confinamientos perimetrales, en la provincia zaragozana, de los municipios de Tarazona y Calatayud y las comarcas de Cinco Villas, Campo de Cariñena, Valdejalón y Ribera Alta del Ebro, se han realizado concentraciones también en Ejea de los Caballeros y Cariñena, donde han participado cerca de 200 tractores.

Alcubierre ha reivindicado una PAC "diferente", que cambie "radicalmente" la situación actual en el campo, que "discrimine de manera positiva a los profesionales" y ayude a la incorporación de la juventud al sector agrario.

En este sentido, ha destacado el elevado número de agricultores jóvenes que se han sumado a las tres movilizaciones convocadas en Aragón, ya que "necesitan un cambio en esta Política Agraria Común, para que ese agricultor genuino sea realmente un agricultor profesional", ha esgrimido el secretario general de UAGA-COAG.

Las ayudas agrícolas que aporta la Unión Europea "no deben mirar al pasado, sino al futuro", ha valorado Alcubierre, al tiempo que ha instado a que se creen "regiones agronómicas", donde "todo el mundo cobre lo mismo". "Que el olivar de Andalucía cobre lo mismo que el del Bajo Aragón, que los campos de cultivo de secano cobren lo mismo que los de Huesca, y los frutales de Murcia igual que los de Calatayud", ha subrayado.

"VALENTÍA" AL MINISTRO DE AGRICULTURA

Los manifestantes han pedido "valentía" al ministro de Agricultura, Luis Planas, a la hora de negociar la PAC para el periodo 2021-2027 y su aplicación en España.

"No queremos un importe, queremos que el dinero público se reparta de una manera adecuada", ha recalcado el secretario de la asociación agraria, porque será un beneficio para los trabajadores agrarios y la sociedad en general. Si esas ayudas se destinan a los profesionales del campo, ha opinado, ayudarán a luchar contra la despoblación y repoblar la 'España Vaciada', porque "no hay industria ni comercio que pueda ir a todo Aragón".

Por todo ello, "esperamos que se escuche la voz de la coherencia en el Ministerio de Agricultura y que vean como todo un territorio, todos los profesionales agrarios de Aragón, han salido a las calles en estas tres semanas de movilización. Y si el Ministro no atiende a una PAC para los profesionales, que revierta esos datos que ellos mismos publican, volveremos a salir".

Estas reivindicaciones se producen justo antes de que el ministro Planas se reúna con las Comunidades Autónomas, a mediados de este mes, para acordar el plan estratégico para los próximos siete años.

La "voz de Aragón" ha quedado "clara", ha dicho el secretario de UAGA-COAG, añadiendo que ha sido alzada en favor de la profesionalidad, supresión de los derechos históricos, la ganadería extensiva, los jóvenes agricultores y ganaderos, una ayuda redistributiva "potente", para las explotaciones que "no tengan una base territorial fuerte".

Por ello, ha advertido que van a estar "muy pendientes" de cómo van las negociaciones y, en función de la "valentía" que demuestre el titular de Agricultura en el Gobierno central, "tomaremos buena nota y veremos si tenemos que volver a salir o no", ha aseverado.

CIFRAS

Alcubierre ha detallado que de 700.000 perceptores de la PAC que hay en España "solamente" un 0,6 de los solicitantes tienen menos de 25 años. Esta situación es "un problema grave" del Estado. En concreto, en Aragón, hay 37.000 solicitantes, pero los cotizantes a la Seguridad Social se reducen a los 18.000 trabajadores.

El secretario general de UAGA-COAG ha concluido que hay políticas que se pueden cambiar y ha puesto como ejemplo el caso de Francia donde se iguala sus perceptores a los cotizantes de la seguridad social agraria.

A su juicio, es el momento de poner "un punto de profesionalidad" en el reparto de las ayudas públicas, porque "tienen que ir dirigidas a aquellos que creamos un valor social, económico, de trabajo, porque si no, las ayudas públicas se pueden ir al paseo de la Castellana y allí no generan nada, solo ingresos en las cuentas de resultados de empresas y sociedades, y eso es lo que no puede hacer el ministro de Agricultura en estos momentos", ha concluido.