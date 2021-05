Bonig demana perdó a Rita Barberá pel suport del PP a la seua "reprovació" en Les Corts: "Crec que ens vam equivocar"

Així ho ha indicat Bonig en la roda de premsa que ha oferit per a comunicar la seua renúncia a l'escó i al portaveu en el parlament valencià. Al setembre de 2016, el PP va recolzar una moció en Corts al costat dels altres quatre grups -PSPV, Compromís, Cs i Podem- que instaven l'exalcaldessa a deixar l'acta de senadora. Barberá va morir dos mesos després.

La fins ara líder dels 'populars' valencians ha recordat a Barberá visiblement emocionada com una de les persones que ha perdut en el temps que ha exercit de portaveu. També ha nomenat al seu pare, mort a l'inici de l'any "sent el militant més antic del PSOE de la Vall d'Uixó".

La resolució en el parlament va arribar després que el Tribunal Suprem obrira causa a Barberá per un suposat blanqueig de capitals en l'Ajuntament de València i després d'abandonar el grup 'popular' en el Senat per a passar-se al Mixt. En aquell moment, Bonig va considerar que Barberá "mereixia una eixida digna", per la qual cosa haguera sigut "molt millor" que "abandonara la seua acta", alguna cosa que considerava "retirar-se per a defendre la seua honorabilitat".