Willow Smith le da la sorpresa de su vida a su madre, Jada Pinkett Smith

La hija del actor Will Smith y de Jada Pinkett Smith le ha dado a su madre la sorpresa de su vida por el día de la madre, después de prepararle un auténtico concierto en directo con mucho significado.

Fue durante el programa que hacen juntas, Red Table Talk, cuando la hija le descubrió lo que llevaba semanas preparando.

"Oye mamá, es posible que hayas sospechado algo porque he estado preparando algo para este hermoso día", dijo la cantante de 20 años en un video que le mostró a Jada cerca del final del último episodio de su programa.

"Cuando tenía 3 o 4, me fui de gira con mi madre y su banda Wicked Wisdom", contaba en un vídeo Willow. "Esa es la música con la que crecí. Mi madre era una supermujer, era una estrella de rock, guerrera y criadora, todo en uno. Algo muy duro".

"Ella era una estrella de rock y yo vivía para Wicked Wisdom, era su mayor fan", dijo la joven, que a continuación desveló la sorpresa: había reunido a los miembros de la antigua banda de su madre.

"Quería rendir homenaje a un momento de su vida porque ella me mostró de qué se trata realmente ser mujer", explicaba Willow.

"Estoy a punto de reunirme con algunos de los antiguos miembros de la banda de mi madre para hacer una de mis canciones favoritas de mi madre, que se llama Bleed All Over Me".

A continuación, el vídeo se acaba y Willow saca a su madre y a su abuela, que participa en el programa, al jardín, donde hay un escenario montado. La joven agarra la guitarra y el concierto empieza ."Siempre serás una supermujer y una perra muy dura", le dice en tono rockero a Jada, antes de cantar su canción.