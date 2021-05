Sofía Suescun se libra, por una simple cuestión de suerte, del atraco a la joyería de Madrid

La Policía Nacional logró desbaratar un atraco a punta de pistola que se produjo el pasado martes en una joyería de Madrid, situada en el barrio de Salamanca. Un atracador fue detenido tras el golpe frustrado, que se inició en torno a las 14 horas de la tarde.

Aunque no hubo que lamentar víctimas mortales, en el suceso resultaron heridos leves un empleado de 47 años y un agente.

Afortunadamente, una celebrity que pasaba por la zona se libró, de milagro y por mera cuestión de suerte, de vivir el incidente in situ. Se trata de Sofía Suescun, y así lo ha contado la propia colaboradora -y ahora también presentadora- en sus redes sociales.

En su relata, cuenta que si no llega a ser porque encontró un hueco para aparcar antes, habría aparcado delante de la joyería objetivo del atraco.

"Una vez más, el destino me protege, los ángeles de la guarda también. He estado como 40 minutos dando vueltas con el coche intentando buscar un hueco para no meterlo en un parking y, justamente cuando he llegado a la puerta de la joyería, había dos huecos", explica la navarra a sus seguidores en un story de Instagram.

"De verdad, gracias al universo por protegerme tanto"

"Si hubiera aparcado a la primera, me hubiera pillado ese pedazo de atraco que ha habido en el barrio de Salamanca. Así que, de verdad, gracias al universo por protegerme tanto. Ha habido rehenes, tiroteos y de todo… Imagínate por un momento que soy yo", confirma la televisiva.

"Menos mal que al chorizo lo han pillado", concluyó la exsuperviviente.