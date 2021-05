Eva González responde a Pablo Motos en 'El hormiguero': "Que una es Miss, pero no es tonta"

Eva González fue la invitada de este miércoles en El hormiguero, donde acudió para presentar la nueva temporada de La Voz Kids, que se estrena el próximo viernes en Antena 3 y que tendrá como coaches a David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi: "Cada uno tendrá un superpoder de acuerdo a su personalidad", comentó la sevillana.

Pablo Motos quiso saber que si, al tratarse de un programa con niños, González se llegó a encariñar de alguno: "Paso mucho tiempo con ellos y para nosotros lo más importante es que lo pasen bien y que jueguen a ser estrellas de la música", afirmó.

"Con el tiempo aprendí una cosa, al principio lo pasaba fatal, pero me di cuenta de que el niño sale del plató y al minuto se le ha olvidado", añadió la presentadora, que quiso destacar que "hay niños que van a ser artistas hagan lo que hagan en la vida".

Cambiando de tema, Motos comentó que la invitada no practica ningún deporte, pero que acompaña a su marido, Cayetano Rivera, cuando van a esquiar, y mostró un vídeo que colgaron en redes donde se podía ver al torero esquiando con ella encima, a caballito.

"¿Cuánto le duró el lumbago?", quiso saber Trancas, a lo que González contestó entre risas que "se nota que Cayetano está fuerte, pero le duró varios días". El valenciano también preguntó si era verdad que el torero quiere pilotar aviones.

La invitada respondió que era verdad, "está estudiando para piloto, pero no me fio mucho de él todavía". Entonces Motos señaló: "¿No te subirías con él el primer día que vuele solo?", a lo que la sevillana contestó que "ni el primero, ni el segundo, ni el tercero".

"Que una es Miss, pero no es tonta... me fio de él, pero un avión es un avión. Que coja práctica, que acumule sus horas de vuelo y ya veremos...", admitió González. Pero Motos continuó contando anécdotas personales de su invitada.

Eva González, en 'El hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

"Viajas mucho, pero también eres muy despistada: ¿Qué te paso una vez con un tren que tenías que coger para Sevilla?", comentó el presentador. González, entre risas, contesto que "una vez tenía que ir a Sevilla a trabajar muy temprano y me fui en AVE el día antes, pero no me di cuenta y lo cogí con destino a Barcelona".

"No había opción de volver porque era el último del día, así que tuve que dormir allí, coger un avión al día siguiente y llegar a Sevilla con toda la producción cruzada de brazos esperando", recordó la presentadora.