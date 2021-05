Pérez Calvo (Cs) dice que "el resultado de Madrid es malo sin paliativos"

Pérez Calvo ha considerado que la campaña electoral realizada por Cs no ha sido "mala" y que el cabeza de lista, Edmundo Bal, ha estado "a la altura", enfrentándose a "un panorama de extrema polarización". A su juicio "ha imperado la norma del voto útil tratando de asegurar que uno de los bandos, la derecha, venciera a la izquierda".

Asimismo, ha dicho que el escenario de Madrid "no es comparable" al de Aragón, no solo porque los resultados no se pueden comparar entre comunidades autónomas, sino porque no se puede equiparar "ese grado de tensión, de crispación entre partidos". Además, en Aragón Cs "garantiza la estabilidad política tan necesaria en una situación como la actual", ha concluido.