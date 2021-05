Puig defendrà demà davant el Comité de Regions revisar les patents de vacunes per a agilitzar la seua producció massiva

Aquesta intervenció de Puig en el ple del Comité de les Regions es produeix després de la carta que va remetre al CdR i a la resta de presidents de les regions representades en aquest organisme de la Unió Europea en el qual feia una reflexió sobre la necessitat de trobar una solució que agilitze la producció massiva de les vacunes.

La missiva està dirigida al president del Comité Europeu de les Regions, Apostolos Tzitzikostas, i també apel·la a les principals institucions comunitàries (el Consell, el Parlament i la Comissió Europea, a més del Comité Econòmic i Social Europeu) per a actuar en aquesta direcció.

"Cal obrir ja aquest debat" i buscar "bé la suspensió temporal de patents per a tractar o previndre la Covid o bé habilitar una tercera via entre la independència total dels laboratoris i la inseguretat jurídica", exposa el cap del Consell. Com a exemple, apunta a l'habilitació de "fórmules de compensació".

Puig manifesta que "davant situacions extraordinàries i d'emergència, es necessiten solucions extraordinàries i d'urgència". "Ni el mercat ni la burocràcia poden ser un obstacle a la ciència i a la salut davant una pandèmia global", assegura.

"Estem patint a Europa i en bona part del món una escassetat de vacunes i considerem que els territoris que conformem la Unió Europea hem d'actuar -amb tots els mecanismes al nostre abast- davant un doble perill: el nacionalisme de les vacunes i el mercantilisme de les vacunes", assenyala el president en la carta al Comité Europeu de les Regions.

En aquest escrit sosté que "l'accés a les vacunes no pot estar determinat ni pel poder adquisitiu de cada territori ni tampoc pels interessos privats dels laboratoris" i destaca que "no seria ètic ni tampoc eficient".

"Com hem après durant aquest difícil any en el qual Europa ha sabut estar a l'altura del desafiament amb un ambiciós pla de recuperació, una pandèmia global requereix una resposta global. I això implica una vacunació universal. En eixe sentit, les patents no poden ser un obstacle a l'única eixida d'aquesta pandèmia: la vacunació universal i ràpida", exposa en la carta.

Així, Puig insisteix en la necessitat de "la cerca de solucions que permeten revisar els mecanismes de protecció intel·lectual i de patents".

"SENSE APRIORISMES I SENSE PREJUÍS"

El responsable autonòmic comenta també que s'ha vist "com algunes farmacèutiques han aconseguit acords amb altres companyies orientats a augmentar la producció" i considera que "si un país com els Estats Units, amb la seua tradició de lliure mercat, ha propiciat aquesta col·laboració, la Unió Europea pot i deu fer-ho". "Sense apriorismes i sense prejuís", precisa.

"Hi ha un triangle conformat per l'ètica, la salut i l'economia que no pot deixar-se en mans de la llei de l'oferta i la demanda", ressalta el president valencià, després del que convida "al fet que tots els territoris representats en el Comité Europeu de les Regions" demostren i expliciten "davant les institucions que conformen la Unió Europea -especialment davant el Consell, el Parlament, la Comissió i el Comité Econòmic i Social-, la necessitat de trobar una solució immediata que protegisca millor la salut de la ciutadania europea i permeta una reactivació més ràpida i sòlida de les nostres economies".