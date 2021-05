El ple de la Diputació d'Alacant aprova la creació d'una partida per a plans municipals d'Igualtat LGTBi

La proposta, impulsada pel PSPV i esmenada pel Partit Popular, arreplega també l'objectiu de "avançar cap a la igualtat real de les persones lesbianes, gais, transsexual, bisexuales i intersexuals", així com la realització d'accions per a la prevenció i eradicació de les actituds de bullying i mobbing motivades per la Lgtbifobia.

La diputada del PSPV Eva Delgado ha destacat en la seua intervenció que es fa "imprescindible" treballar des de totes les administracions contra els delictes d'odi dirigits cap al col·lectiu LGTBI, ja que vulneren els drets humans.

Igualment, s'ha referit a l'agressió homòfoba que va tindre lloc el passat mes de febrer a Alacant per la qual hi ha fins al moment 15 detinguts i en la qual va resultar ferida greu una persona en la Muntanya Tossal. Per açò, ha assenyalat la "importància" de dotar als ajuntaments de partides per a combatre aquests delictes d'odi.

"Els ajuntaments són institucions fonamentals per a combatre la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere, atés que són les institucions públiques que treballen més prop de la ciutadania i els que poden desenvolupar accions encaminades a la prevenció, detecció i seguiment de la discriminació per raons de prejuís i intolerància", ha dit Delgado.

Així mateix, ha recordat que el PSPV va presentar en la Diputació una moció en 2018 que va ser aprovada en sessió plenària i en la qual es proposava a la Diputació que es creara una partida en el pressupost amb la qual poder engegar ajudes dirigides a ajuntaments de fins el 20.000 habitants per a la implementació dels plans d'Igualtat LGTBI.

Per la seua banda, el portaveu de Compromís, Gerard Fullana, ha confirmat en la seua intervenció que recolzarien la proposta i ha destacat que és necessari que hi haja una partida "concreta" perquè els ajuntaments creuen aquests tipus de plans. "A voltes les administracions han de fer aquesta discriminació positiva per a combatre una desigualtat", ha dit.

Des de l'equip de govern de PP i Cs, la diputada 'popular' Mari Carmen Jover ha destacat que la Diputació d'Alacant ha anat "avançant" en una estratègia "transversal" perquè tinguen cabuda "totes les polítiques d'inclusió" en la defensa dels drets LGTBi.

"Un d'eixos passos ha sigut la creació de l'àrea de Promoció Social, al desembre de 2020, en la Diputació, amb servicis orientats a la Igualtat de Gènere i a la Inclusió Social", ha explicat Jover, qui ha ressaltat també les polítiques del PP en la institució referent a aquesta matèria.

"Anem a continuar col·laborant amb els col·lectius LGTBi de la província d'Alacant per a seguir amb l'engegada d'iniciatives de conscienciació ciutadanes en aquesta matèria", ha conclòs.