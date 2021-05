Fiscalía se opone al confinamiento y el toque de queda en Euskadi, pero no a las reuniones máximas de 4 personas

La Fiscalía Superior del País Vasco se opone a que Euskadi pueda mantener, a través de un decreto del Gobierno Vasco, el confinamiento perimetral autonómico y municipal, o el toque de queda, más allá del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma, pero no a que se limiten los grupos a un máximo de cuatro personas, al considerar que esta última medida no limita un derecho fundamental de reunión y, por ello, no debe haber una autorización judicial para ello.