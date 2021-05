El Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha 800 cursos de formación para jóvenes del municipio

Accediendo a la web municipal del Ayuntamiento, enlazado con el portal triaformacion.com/santacruzdetenerife, se podrá navegar por las doce áreas de actividad en las que se ofertan los cursos que componen la oferta formativa.

Pueden realizar los cursos todos los jóvenes empadronados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, con edades comprendidas entre 16 y 30 años. No hay límite de cursos; el único requisito es haber finalizado correctamente un curso para poder iniciar el siguiente. Cuando se matricule en el curso que desee se le enviará un correo electrónico informándole de sus claves privadas de acceso, así como la fecha de inicio y la fecha de finalización del mismo.

Todos aquellos alumnos que superen su curso correctamente cumpliendo al menos el 30% de las horas del curso en tiempo de conexión, haber completado al menos el 80% del contenido y haber superado en más de un 70% el cuestionario final del mismo, obtendrán un diploma acreditando la finalización del mismo expedido tanto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como por Tria Formación, que es el centro colaborador homologado del Servicio Canario de Empleo. Cada alumno obtendrá tantos diplomas como cursos haya finalizado.

La concejal de Juventdu, Claudia Reverón, quiso destacar la validez de los cursos señalando que "la titulación obtenida es un certificado de formación no Reglada, esto es, una formación adaptada a la sociedad actual y tiene la misión de formar y capacitar a las personas para el trabajo, además de actualizar sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional".

"El hecho de que la formación no reglada no permita la obtención de un título oficial, no implica que no sirva para especializarse y así poder conseguir un empleo. El alumno recibe un título con validez curricular", añadió.

La mayoría de cursos ofertados están basados en el desarrollo de los programas formativos oficiales de las unidades y módulos pertenecientes a cada certificado. Con la finalización de la acción formativa los alumnos podrán tramitar si así lo desean la acreditación de las competencias mediante vías no formales en la Comunidad Autónoma, para recibir si cumplen los requisitos la correspondiente titulación oficial.