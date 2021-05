Las reacciones tras el triunfo de Ayuso en las elecciones en Madrid 2021

Los comicios celebrados este martes 4 de mayo han dado la victoria a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, por una amplia mayoría de votos y a las puertas de la mayoría absoluta para poder gobernar. De esta manera, Ayuso obtiene 65 escaños y el 44,7% de los votos fortaleciendo así a la formación política a nivel nacional.

Por su parte, el PSOE cae a mínimos históricos y se produce el sorpasso de Más Madrid, que queda como segunda fuerza política en la región y como principal partido de la oposición superando por algo más de 4.000 votos a los socialistas. Asimismo, otra de las grandes noticias de la jornada electoral ha sido la dimisión de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, y su renuncia a todos los cargos políticos e institucionales públicos.

Los primeros mensajes de los dirigentes del PP

"La libertad ha triunfado nuevamente en Madrid", señalaba Isabel Díaz Ayuso durante la celebración de los resultados en el balcón de la sede del PP en Génova junto al presidente del PP, Pablo Casado, quien aseguraba que la victoria en las elecciones de Madrid son "el kilómetro cero del cambio en España" y que suponen "un punto de inflexión en la política nacional".

Uno de los primeros políticos en reaccionar a la victoria de Ayuso ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que celebraba a su vez la marcha de Iglesias de la política: "Dos buenas noticias para España en un día. Iglesias ya es pasado en la política española. Mucho que celebrar", señalaba en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Otros dirigentes del PP también han celebrado el triunfo de Ayuso en Madrid, como el Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que aseguraba a TVE en declaraciones recogidas por Europa Press que "todo empezó en Murcia" con "una estrategia muy errónea orquestada a muchos kilómetros". Además, señala que esto supone el comienzo "de un cambio de ciclo, de dinámica, en cuanto a las elecciones".

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en esta región, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado la victoria del partido en la Comunidad de Madrid señalando que "los madrileños han hablado alto y claro" y que "han elegido la buena gestión" de Ayuso "frente al Sanchismo". Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha felicitado a Isabel Díaz Ayuso a través de las redes sociales por "esa enorme y abrumadora confianza que los madrileños han depositado en ti y en el proyecto".

El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la mayoría de Ayuso con el siguiente mensaje en Twitter: "Los madrileños han votado en masa por la libertad y, sobre todo, por la estabilidad de su Gobierno, esa que solo puede ofrecer el Partido Popular".

Vox facilitará la investidura de Ayuso

La formación dirigida por Santiago Abascal y liderada en Madrid por Rocío Monasterio ha felicitado a Ayuso por el resultado obtenido en las elecciones y ha asegurado que facilitará "sin lugar a dudas" su investidura como presidenta. De hecho, durante la comparecencia han destacado que no hará falta una segunda vuelta, pero dejan en manos del PP la decisión: "La señora Díaz Ayuso tendrá que elegir entre Vox o una abstención del PSOE", ha recalcado la líder de Vox en Madrid.

Las reacciones del resto de formaciones

La candidata de Más Madrid, Mónica García, se convierte en la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid tras superar en votos al PSOE de Ángel Gabilondo y obtener 24 escaños. "He llamado ya a Isabel Díaz Ayuso para felicitarle. Quería dar las gracias a los casi 600.000 madrileños que han confiado en Más Madrid y nos han dado cuatro diputados más que en 2019", señalaba durante la comparecencia tras el escrutinio de votos.

Asimismo, reconocía en un mensaje en su cuenta personal de Twitter que asumen "el compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa en la Comunidad de Madrid".

Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones, Pablo Iglesias (Unidas Podemos) anunciaba la dimisión en todos sus cargos y en la política institucional. Así, el candidato valoraba "el éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso y la consolidación de la ultraderecha" y asumía que "los resultados lo dejan claro, no contribuyo a sumar".

Tras la debacle del PSOE, Ángel Gabilondo reconocía que "los resultados no son buenos" y que no había logrado movilizar al electorado. "Desde la tristeza que no nos importa expresar, analizaremos la situación y seguiremos trabajando. Estemos donde estemos, nos seguirá doliendo que haya desigualdad y pobreza en Madrid. La realidad no cambia por unos resultados", señalaba en una publicación en Twitter.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha felicitado a Isabel Díaz Ayuso por su triunfo electoral afirmando que "las urnas han otorgado a Ayuso un gran resultado y, sobre todo, una gran responsabilidad. Enhorabuena".

El candidato de Cs a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha reconocido los malos resultados del partido en la región, que no ha obtenido ningún escaño, y ha señalado que trabajarán "cada día para que el debate en España se centre en las propuestas y se aleje del insulto".

