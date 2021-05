ANPE exigeix "garanties" perquè la reducció d'hores lectives dels docents no supose majors ràtios ni burocràcia

La Generalitat ha anunciat la reducció horària de la jornada lectiva del personal docent a partir del curs 2021-22. D'aquesta manera, mantenint-se les hores de dedicació setmanal, quedarà fixada en 23 hores lectives per al professorat en Infantil i Primària i de 18 hores lectives per a la resta d'ensenyaments.

ANPE adverteix que "no es detalla si existeix dotació pressupostària aprovada que permeta dur a terme la mesura amb l'increment de plantilla necessari", al mateix temps que recorda que és "fruit de l'acord firmat per la Conselleria i els sindicats el passat mes de juliol".

Aquest sindicat no va firmar aquest acord perquè "la Conselleria oferia aquesta reducció a canvi de donar-li carta blanca en l'organització i desenvolupament del curs 2020-2021 que tanta problemàtica i dificultats ha comportat".

A més, afigen des d'ANPE, "perquè suposava incomplir un acord previ de l'any 2019, pel qual s'havia compromès a restituir les 18 hores lectives del professorat de Secundària i altres cossos per al curs 2020-2021". Finalment, esgrimeix que va exigir també la reducció en Infantil i Primària, tal com recomana la Llei de millora de les condicions per a l'acompliment de la docència de març de 2019, ja per a aquest curs 2020-2021.

En qualsevol cas, l'organització considera que aquestes reduccions en les jornades lectives dels docents de la Comunitat Valenciana "arriben amb retard respecte a altres Comunitats Autònomes com Andalusia, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Extremadura, Galícia o Navarra, que ja van fixar l'horari del professorat de Secundària i altres cossos en 18 hores lectives, o com Galícia, on ja han tingut reduccions de fins el 21 hores lectives en Infantil i Primària".

ANPE exigirà "negociar la modificació del decret que regula la jornada lectiva del professorat de la Comunitat Valenciana i continuarà exigint la reducció de la ràtio en tots els nivells i en tots els centres així com la rebaixa de la tasca burocràtica dels docents".