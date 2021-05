Bonig preguntarà a Puig en la sessió de control malgrat la seua renúncia al congrés del PPCV

Bonig centrarà la seua pregunta, registrada la setmana passada, en quin balanç fa el també líder del PSPV de la primera meitat de la legislatura, quan es compleixen dos anys de les eleccions autonòmiques que van motivar la reedició del pacte del Botànic i l'entrada d'Unides Podem en el govern.

Es tracta de la primera sessió de control en Les Corts després de l'anunci de la renúncia de Bonig, així com la seua primera aparició pública a un dia de junta directiva autonòmica del PPCV que haurà de traslladar la proposta d'acord de convocatòria del congrés regional, convocada aquest dijous 6 a les sis de la vesprada.

Entre la resta de l'oposició, la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, qüestionarà a Ximo Puig si creu que els debats entre partits polítics en mitjans de comunicació "ajuden a enfortir la democràcia".

De Vox, Ana Vega li preguntarà quals són les mesures que pensa adoptar una vegada decaiga l'estat d'alarma, previsiblement el 9 de maig, "per a evitar un col·lapse dels servicis públics com a conseqüència de tornar a la situació jurídica que existia el 13 de març de 2020".

Per part dels grups del Botànic, el síndic de Compromís, Fran Ferri, també s'interessarà per com valora els dos anys de legislatura i aquest model de govern "com a instrument de treball en equip per a millorar la vida dels valencians".

Des d'Unides Podem, Pilar Lima preguntarà a Puig per qual és el full de ruta del Consell per a "posar fre" als comportaments antidemocràtics, xenòfobs i masclistes a la Comunitat Valenciana.