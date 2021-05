La càtedra de Bretxa digital de gènere organitza aquest divendres les II jornades per a la igualtat de gènere digital

Aquesta càtedra, firmada entre la Generalitat Valenciana i l'Universitat de València, se centra a aprofundir en les manques concretes, els usos diferenciats i, en definitiva, quines competències digitals posseïx o de les quals manca la població, en espacial les dones, a la Comunitat Valenciana.

Les jornades, que tindran lloc de forma virtual i l'accés de la qual és gratuït previ registre, seran conduïdes per la directora de la Càtedra, Silvia Rueda Pascual. Després d'aquesta presentació, la jornada començarà amb una xarrada oferida per la secretària d'estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas.

Seguidament, es presentarà l'estudi sobre la situació de Bretxa Digital de Gènere a la Comunitat Valenciana realitzat per la Càtedra en 2021. Segons les dades obtingudes en aquest estudi, la bretxa digital segueix existint a la Comunitat Valenciana i està lluny de desaparéixer. Aquestes diferències creixen quan es parla de persones, en particular de dones, en situacions vulnerables.

La sessió continuarà amb una taula redona que se centrarà a analitzar els reptes existents per a aconseguir la digitalització de totes les persones, a través de la millora de les seues competències digitals, com a punt de partida per a començar a entendre millor aquesta situació i oferir possibles línies d'actuació a la Generalitat Valenciana.

En aquesta taula redona, que serà moderada per Anabel Forte Deltell, professora titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa, participaran Pilar Almenar Vara, periodista i directora del projecte #Impreses; Jose A. Estévez, gerent de Tecnologia i Innovació Social de 'Ayuda en acción'; Mª Fernanda Jaramillo Polo, directora de Social & Tech, en representació de la Federació Espanyola d'Universitats Populars (FEUP) i de l'equip de l'Escola Feminista EFE FEUP, i Vicente A. Querol Vicente, director de la Càtedra de Bretxa Digital Geogràfica entre l'Universitat Jaume I i la Generalitat Valenciana.

La clausura de la jornada serà realitzada per la directora general per la Lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz i la vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, M. Dolores Real.