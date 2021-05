No es la primera y, está por ver, quizá tampoco sea la última. Lydia Lozano ha vuelto a cometer una metedura de pata en directo, esta vez en la tarde de este lunes en Sálvame, al anunciar la muerte del torero José María Manzanares.

"Ha muerto esta mañana José María Manzanares. Lo he leído esta mañana", anunciaba sin filtros y de repente, ante el desconcierto de sus compañeros en plató, ajenos a la noticia que estaba dando. Exclamaciones como "No puede ser verdad" o "qué dices" se llegó a escuchar en plató.

Tras unos tensos momentos en los que el plató se quedó en silencio, ya que pensaban que podía ser el hijo, del mismo nombre que el torero, quien protagonizara la triste noticia, los colaboradores confirmaban que el padre "llevaba muerto varios años".

Las caras cuando Lydia Lozano ha "matado" a José María Manzanares 😂pic.twitter.com/8icHZcZMeF — Pablo Machuca (@ochinabos) May 3, 2021

Kiko Matamoros, amigo de la familia y visiblemente afectado, se levantaba de su silla para verificar cualquier tipo de información. "Se me sale el corazón, que yo le quiero mucho a José Mari", alcanzaba a decir el colaborador.

Finalmente, todo quedó en un error de la periodista y no hay que lamentar ninguna pérdida. Ante el revuelo causado, tanto en plató como en redes, donde la canaria es tendencia por su metedura de pata, esta no ha tenido más remedio que pedir perdón. "Lleváis razón y ya está. No puedo decir nada más", contestaba entre lágrimas.

Lydia este año se lleva el Premio Ondas fijo 😂😂 #yoveosálvame pic.twitter.com/pYI3KhJBf8 — Pe_pa (@Pe_pa20) May 3, 2021

En su justificación, Lozano dijo que esta misma mañana Charly, su marido, le había comentado la noticia, ya que le había saltado "por Google".

Sin embargo, ese argumento no la ha librado de ser fuertemente criticada en las redes sociales, donde los usuarios han cargado contra ella por no verificar ese tipo de informaciones y le echan en cara que últimamente está desubicada en los programas en los que participa.