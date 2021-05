Las propuestas para el programa de residencias de creación del Consorci de Museus aumentan un 50%

Los jurados han resuelto las siete convocatorias 2021/2022 para las 14 residencias que se realizarán en el territorio valenciano y en el extranjero, en una edición en la que se ha incrementado el número de propuestas presentadas, especialmente en mediación cultural. El programa comprende 14 residencias en Castelló de la Plana, València y Alicante y en el ámbito internacional en Santiago de Chile, Lisboa, Praga y Helsinki.

La directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, ha afirmado que "este incremento nos permite constatar la consolidación de un programa de residencias que era necesario y que nos está permitiendo contribuir a la profesionalización del sector" y ha destacado que "en el caso de las residencias de mediación cultural, que se desarrollan en el Centre del Carme de València, las propuestas presentadas se han duplicado con respecto a 2020".

En este sentido, el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha recordado "el impulso que se está dado desde el Consorci de Museus y desde el CCCC a la mediación cultural como herramienta que permite hacer accesible la cultura a toda la ciudadanía, en torno a varias líneas de trabajo, además del máster PERMEA de mediación y educación a través del arte".

Respecto al perfil de los y las artistas que se han presentado, Pérez Pont ha destacado "el incremento del número de colectivos, así como la diversidad de generaciones, con artistas de larga y media carrera junto a jóvenes creadores que están desarrollando ya proyectos muy interesantes".

El cuestionamiento de lo digital y la pandemia protagonizan los proyectos seleccionados en este 2021. También entra con fuerza el arte sonoro y la experimentación musical como disciplinas de trabajo; la oralidad, la palabra y el texto como campo de recuperación y producción; la memoria vinculada a lo popular y lo mágico o las relaciones extractivistas y de daño ecológico que atraviesan el presente.

SELECCIONADAS

El jurado de la convocatoria para producción artística, que se desarrollará en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, a partir de septiembre, ha seleccionado, para las residencias de dos meses, los proyectos de Juan Zamora (Madrid) 'Ophiostoma novoulmi', sobre una enfermedad que afecta a los olmos, y el proyecto de Estibaliz Murgia (Bilbao) 'Espacios para subvertir', acerca de la relación de las mujeres con el espacio público.

Las residencias de cuatro meses las realizarán Lucía Morate (Alicante), 'Muntanya desdibuixada', en referencia a la Serra del Molinet de Alicante, y Maria Sainz (La Rioja, afincada en València), 'Pájaros de sol', sobre turismo y migración.

Las residencias de investigación artística, que se harán en el Menador Espai Cultural de Castelló, también a partir de septiembre, las realizarán, por un periodo de dos meses, el Colectivo Bosque Anouk (formado por Böho y David Feroce, de Zaragoza) con su proyecto 'Ecos de la tierra', que nace como una simbiosis entre cerámica, música y raíces histórico-naturales; y Azahara Cerezo (Girona), con 'Se quema despacio', un proyecto en torno a la virtualidad y los recursos materiales extractivistas que la sostienen.

Para las residencias de cuatro meses han sido seleccionados los proyectos '¡La estafa de la imagen!', de CMS Foundation, Carlos Miguel Sánchez (Cáceres), Ana Roca (Santa Cruz de Tenerife) y David Gonher (Salamanca), afincados en València, que plantean una reflexión sobre el arte actual y las redes sociales; y el proyecto 'En la pell de... La memòria de les dones represaliades a Castelló', una continuación al proyecto de investigación de Art al Quadrat (Gema y Mònica del Rey Jordà, Sagunt, Valencia).

Las residencias de mediación cultural en el CCCC de València acogerán, durante 6 meses, los trabajos 'Y si ellas no estuvieran. Cartografía sonora de los cuidados en el territorio valenciano', de Elena Sanmartín Hernández (Torrevieja) y Santiago Fernández Honrubia (Almenara), y 'Moradas textiles para la transición de duelos migratorios', de Nuria Sofía González en representación de Colectiva Almáciga (València).

INTERNACIONAL

Para las residencias de carácter internacional de producción artística se ha seleccionado, en el Centro Cultural de España en Santiago de Chile, a partir de junio, el proyecto 'Yupana', de Patricia Cadavid (Colombia, afincada en València), que aplica la tradicional 'yupana' andina a la 'performance'. En HIAP - Helsinki International Artist Programme realizará su residencia, también a partir de junio, Néstor García (València) con 'Effort: economy in body movement', un estudio sobre el cuerpo y los sistemas económicos de producción capitalista.

En MeetFactory de Praga hará su residencia, a partir de septiembre, Marla Jacarilla (Alcoi, Alicante) con su proyecto 'Rehearsing On the Background Of The Untold Story', un estudio sobre la aceleración de lo digital en pandemia.

Finalmente, para la residencia de comisariado en Hangar Centro de Investigação Artística en Lisboa se ha seleccionado el proyecto de Carlos Pastor (Mutxamel) 'Fabular é cuidar. Territórios enfeitiçados por afectos', un proyecto curatorial de mapeo de prácticas artísticas que exploran los rituales mágicos de entablar afectos entre humanos y no humanos.

150.000 EUROS

El programa 'Cultura Resident' ofrece a las creadoras o creadores tiempo, espacio, acompañamiento y recursos económicos (con sus correspondientes honorarios) para el desarrollo de proyectos artísticos, la mitad de los cuales están dirigidos a artistas con lugar de nacimiento o residencia en la Comunitat Valenciana. El programa, coordinado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio y por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, cuenta con una inversión total de 150.000 euros.