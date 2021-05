El Ayuntamiento de Marbella aprueba un acuerdo que permite la remodelación integral de viviendas antiguas

Muñoz ha señalado en una comparecencia telemática tras la Junta de Gobierno Local que la declaración de innecesariedad de la reparcelación podría beneficiar a unas 500 familias de seis zonas de la ciudad.

Las zonas son Río Real, con 30 viviendas; la calle Finlandia, donde existen algunas parcelas que no se habían edificado; en Las Palmeras, que cuenta con una decena de casas, pero quedan la mitad sin edificar; y en Andasol, una urbanización en Las Chapas, con 94 viviendas y donde muchas familias estaban pendientes de esta decisión para demoler y volver a construir casas que en algunos de los casos tienen más de 50 años de antigüedad; la zona de Elviria 1, donde hay 273 casas; y el enclave sur de la N-340 con naves industriales.

Ha explicado que, para llevar a la Junta de Gobierno Local la declaración de la innecesariedad de la reparcelación, se han estudiado cada uno de los expedientes y que, con el acuerdo aprobado, se da alternativa a algunas viviendas que sólo pueden hacer algunas obras de mantenimiento, pero no demoler en el caso de que tuvieran un nuevo comprador que quisiese hacer una obra integral; o una parcela en la que no se hubiese construido antes y no tuviese la posibilidad de tener licencia.

De este modo, podrán solicitar permisos de reforma, remodelación o nueva construcción, ha destacado Muñoz, al tiempo que ha indicado que "esas casas se podrán demoler y volver a edificar, con lo que es una buena noticia para esos vecinos que se van a beneficiar". Ha añadido que "una parte importante de estas urbanizaciones cuentan también con suelos sin edificarse y ahora también existe esa posibilidad".

El acuerdo incluye que se otorgue al Ayuntamiento terrenos dotacionales, como viales ya construidos y utilizados desde hace mucho tiempo y que a partir de ahora pasan a ser patrimonio municipal.

"Lo que pretende el Ayuntamiento es que, con todas las garantías legales y todos los procedimientos de manera absolutamente transparente, hacer posible un urbanismo más dinámico que permita que las necesidades que ahora mismo responden a una demanda por el sector y también al crecimiento económico, que ahora es más importante que nunca", ha señalado la alcaldesa.

HOTEL CUATRO ESTRELLAS

Asimismo, la alcaldesa ha anunciado que la junta de gobierno local ha aprobado seis licencias de obras mayor y 16 de menor por importe de 25 millones de euros y que incluye la construcción de un hotel de cuatro estrellas con 68 habitaciones cuya apertura está prevista para 2023. Cuenta con una inversión de más de diez millones de euros sólo en licencia de obras, que llegará hasta los 20 millones una vez que tengan las previsiones de la ejecución de la obra por parte del grupo que saca adelante este hotel.

"Teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos a causa de la pandemia, es muy importante que se siga apostando por sacar adelante proyectos tan importantes para el desarrollo del municipio, como es el caso del establecimiento hotelero en la zona de Villa Parra-Palomera, detrás de la zona de Oasis", ha apuntado Muñoz.