L'alcalde d'Alacant destaca el treball de Bonig i el "gran gest" de renunciar a presentar-se al pròxim congres

El primer edil alacantí ha indicat, en declaracions als mitjans facilitades per la formació, que Bonig demostra amb la seua renúncia "la seua vocació de servici i el seu compromís amb els valors del partit" i ha ressaltat "l'entrega i el gran treball" desenvolupat per Bonig durant els seus sis anys al capdavant del PPCV "per a mantindre viva la defensa dels ideals del partit i de l'interés general dels valencians".

"A títol personal, també vull donar les gràcies a Isabel per l'interés que ha demostrat i el suport que ha prestat durant tot aquest temps a Alacant i els alacantins", ha asseverat el primer edil.