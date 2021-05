La reclamación al Gobierno de los 78 millones del IVA de 2017, a debate el martes en el Parlament

Cabe recordar que la reclamación de los 78 millones de euros del IVA de 2017 llegará al Parlament, después de que el Tribunal Supremo haya condenado al Estado a pagar a Castilla y León los 182 millones correspondientes a esta comunidad por la liquidación del IVA de ese mismo año.

Ha sido por esta razón que, esta semana, partidos como el PP, MÉS y Cs han solicitado al Govern que denuncie al Gobierno de España por el IVA. Mientras, el PSIB-PSOE ha asegurado seguir apostando por el diálogo.

RECLAMACIÓN DEL IVA DE 2017

Así, el presidente del PP balear y portavoz parlamentario del Grupo Popular, Biel Company, ha afirmado que mientras Castilla y León, Andalucía, Galicia o Asturias "presentaron en su momento un recurso para defender los intereses de sus ciudadanos y el pago de las cantidades adeudadas por el Gobierno de Sánchez, la presidenta Armengol no lo hizo".

"Se lo pedimos desde el PP, pero una vez más Armengol decidió no dar la batalla ante el Gobierno y agachar la cabeza ante Sánchez. Igual que está pasando con la parte fiscal del REB", ha dicho el 'popular', a la vez que ha recordado el dinero que se le debe a Baleares, 78 millones de euros.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha considerado, asimismo, que la vía judicial "se debe tener en cuenta" y, por este motivo, ha instado al Govern a estudiarla. "Si queremos soluciones debemos de ser un problema para el Estado", ha opinado.

Desde Ciudadanos (Cs), la coordinadora autonómica y portavoz, Patricia Guasp, ha recordado que su Grupo preguntó en febrero de 2020, "antes de la pandemia", a la consellera Sánchez, si iba a emprender acciones judiciales.

Además, ha añadido, en el mes de septiembre, se aprobó una PNL para que el Govern balear instara al Gobierno sobre el cobro de esta cantidad.

"Es un mandato parlamentario y el Govern no ha cumplido", ha dicho la diputada de Cs, quien ha considerado que "nuevamente el Gobierno sigue asfixiando a las comunidades y Armengol sigue bajando la cabeza ante Sánchez".

A diferencia de estos tres partidos, el PSIB sigue apostando por el diálogo. Así, la portavoz parlamentaria de los Socialistas, Pilar Costa, ha insistido en que "el problema comenzó con el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2017". Y, ha indicado que el Govern reclamará para que se pague este IVA a Baleares, pero ha optado por la vía del diálogo y la negociación que "siempre es más rápida que la judicial".

Por su parte, la portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Lina Pons, ha indicado que su Grupo Parlamentario ya reclamó el pago del IVA y lo seguirán haciendo.

El portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells, ha trasladado su apoyo al Govern en la reclamación de este dinero a través de todas las propuestas que se planteen para conseguir que el Estado liquide los 78 millones de euros.

En la misma línea, el portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha reconocido que la sentencia "lo deja bastante claro" y, por ello, ha dicho que el Gobierno "no tendrá otro remedio que atender a las demandas de las comunidades".

OTROS TEMAS DE LA SESIÓN DE CONTROL AL GOVERN

Otros temas de debate durante la sesión de control al Govern del próximo martes en el Parlament serán la situación de los servicios de urgencias de Baleares, la condena de toda violencia y las empresas excluidas de las ayudas directas para la reactivación.

Respecto a la situación de los servicios de Urgencias de Baleares, Company ha subrayado que este Govern, "que presume de hacerlo todo muy bien, ha tenido dos días en la sala de observación a pacientes a la espera de pasarles a planta" y ha apuntado que la situación de Atención Primaria "está provocando que se saturen las urgencias".

El 'popular' Company también se ha referido a las ayudas directas para la reactivación. Lo ha hecho para pedir a la presidenta Francina Armengol "que firme ya el convenio de ayudas a empresas y autónomos del Gobierno, porque los empresarios y autónomos no pueden esperar más, la temporada turística es incierta y no llegan ayudas".

Por su parte, López ha recordado al Govern que la reactivación económica y social de Baleares tiene que tener en cuenta sectores estratégicos como la industria manufacturera y la química. "Hay muchos otros sectores además del turismo que también mantienen viva la economía, y que deben ser tenidos en cuenta", ha aseverado.

Mientras, en cuanto al tema de la violencia, el portavoz de Unidas Podemos ha condenado "todas y cada una de las amenazas" recibidas por parte de personalidades políticas y públicas estos últimos días. Por ello, ha pedido "responsabilidad" a todas las formaciones políticas.

En la misma línea, la portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha condenado las amenazas. "No tienen justificación ni caben en la democracia. Hago un llamamiento a la sensatez", ha dicho, algo en lo que ha coincidido la portavoz de El PI, Lina Pons, quien ha pedido "no dejarse contagiar por esta crispación porque es un juego muy peligroso en el que no se debe entrar".

Además, en las preguntas a la presidenta Armengol, se debatirá sobre el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' que ha sido aprobado por el Gobierno; sobre los problemas e incumplimientos del Decreto 25/2018 sobre la conservación de la posidonia y respecto a las previsiones de la desescalada "lenta" de la pandemia.

DEBATE SOBRE EL REB Y LA TASA DE REPOSICIÓN DE POLICÍAS LOCALES

Una vez finalice la primera parte del plenario del próximo martes, los diputados de los partidos con representación en la Cámara balear debatirán sobre dos PNL.

En concreto, una de estas PNL, presentada por el PP, es relativa al REB. Mientras que, la otra, presentada por el PSIB y firmada por todos los grupos excepto Vox, versa sobre la tasa de reposición de policías locales.

Costa ha explicado que "el objetivo de la iniciativa es que los ayuntamientos puedan disponer de los efectivos policiales necesarios para prestar en condiciones las funciones que les son inherentes en estos momentos tan difíciles".

Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Vox-Actúa, Jorge Campos, ha lamentado que el PSIB les "deja fuera". "El intento de acallar la voz de decenas de ciudadanos que votaron a Vox es una patada a la democracia. No lo vamos a tolerar", ha asegurado.

Además del debate de estas dos PNL, en esta parte del pleno se debatirá una moción de Cs relativa a aplicación de medidas tomadas en cumplimiento de la ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democrático de Baleares; así como una interpelación del Grupo Mixto relativa a la promoción del producto local.

Finalmente, se tratará el Informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre régimen de incompatibilidades de la diputada Irene Triay, atendida la alteración en la declaración formulada a efectos del examen de incompatibilidades.