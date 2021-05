El PSPV insta al PPCV a "dejar de hacer el ridículo" y "leer el BOE" porque el sector textil "recibirá ayudas por Covid"

Así lo ha manifestado en respuesta a las declaraciones de Carrasco, quien este domingo ha exigido al Gobierno central que incluya al sector textil en las ayudas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial ante la Covid-19, "del mismo modo que se ha decidido hacer con el sector del calzado".

El dirigente socialista ha tildado de "bochornosas" las manifestaciones de Carrasco y ha lamentado que, "en lugar de dedicarse a trabajar y a aportar soluciones, el PP dedica su tiempo a pedir que se incluyan en las líneas de ayudas a sectores que ya están incluidos".

"Pueden estar tranquilos, porque este Consell no va a dejar a ningún sector afectado sin ayudas, como ya demostró con el calzado", ha defendido Sellés, quien ha criticado que Carrasco "no se haya enterado de que el textil ya está incluido en el listado inicial de sectores del Gobierno de España, que el Consell puede incluso ampliar, de modo que, si alguna actividad vinculada al textil no estuviese incluida, se añadiría".

Así, ha precisado que el Real Decreto de ayudas de apoyo a la solvencia empresarial, que es el que establece, en su Anexo I, todos los sectores a los que irán destinadas las subvenciones por la caída de ingresos a causa de la pandemia, "incluye todo lo relativo a la confección, comercio e incluso limpieza de textiles".

Sellés ha detallado que las actividades del sector textil que podrán optar a las ayudas son la confección de prendas de vestir exteriores, la confección de prendas de vestir y accesorios, la confección de prendas de vestir de punto, los intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero, el comercio al por mayor de cueros y pieles, el comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados, el comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados, el comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos, e incluso el lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

En este sentido, se ha mostrado "perplejo" porque el PPCV "confunda sectores, cantidades y líneas de ayudas" y se ha preguntado si "se trata de una estrategia para generar confusión o de simple ignorancia sobre las líneas de ayudas".

"El PP valenciano parece demasiado contaminado por las opiniones de sus compañeros madrileños, que se quejan de que la Comunitat recibe lo que consideran demasiados fondos", ha criticado Sellés, que ha asegurado que "todos los sectores que se hayan visto afectados recibirán ayudas, porque este Consell no deja a nadie atrás".

"Una vez más, el PP trata de atacar al Gobierno y al Consell a la desesperada y termina haciendo el ridículo", ha lamentado, y ha asegurado que "lo único que demuestran con sus declaraciones es que son absolutamente incapaces de aportar nada en la lucha contra la pandemia".