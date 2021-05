Rebeca Stones y Mercedes Ron presentan sus últimas novedades literarias en la Feria del Libro de Almería

Una charla en la que han demostrado el compromiso con las letras y sus lectores, con novelas donde abordan principalmente el amor, pero en cuyo argumento también incorporan cuestiones que interesan a su generación, como la justicia social, la crisis medioambiental, el bullying o la separación de los padres.

Y lo hacen, como afirma Mercedes Ron, de forma responsable. "Soy más consciente del público que me lee. Tengo una obligación con ellos, por ejemplo de transmitir relaciones sanas". Una frase que apoya Rebeca Stones, "tus vivencias influyen a la hora de escribir".

Rebeca ha presentado su cuarta obra, 'Sotavento', un libro de aventuras, la historia de Marco, un joven gobernante de una isla que desaparecerá por falta de recursos; mientras Mercedes esgrime la tercera parte de su trilogía 'Dímelo', su octavo libro, en este caso 'Dímelo con besos'.

Dada su edad, Rebeca (20 años) y Mercedes (27 años), el espacio digital forma parte de su vida cotidiana. Rebeca Stones reivindica así "la separación entre ambos mundos". "Primero soy escritora y luego influencer. Me da rabia que nos menosprecien por el hecho de tener muchos seguidores, pero mi sueño siempre ha sido ser escritora y actriz, y eso va siempre por delante", indica.

Mercedes Ron, sin embargo, ha tenido en las redes sociales un aliado. "Mis primeras obras se publicaron en una plataforma digital, que es la que me dio popularidad. No me influye. El movimiento literario se ha adaptado a las redes sociales y hay que entenderlo".

Por último, han animado a la lectura a los jóvenes, paso que consideran básico para después poder escribir. Y a partir de ahí "paciencia y hacerlo desde el corazón", piensa Mercedes. Una frase que desarrolla Rebeca, "lucha por tus sueños, pero si no lo consigues no pasa nada. Escribe por ti".