Rocío Carrasco se derrumba: "Me duele saber que mi hija quiere ver a su madre en la cárcel"

El próximo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva abordará todo lo que ocurrió después de la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco, narrada en la entrega anterior. El programa Sábado Deluxe ha emitido un avance del capítulo, en el que Carrasco se derrumba al contar cómo vivió la denuncia de su propia hija "por un delito de maltrato habitual".

En dicho avance, Carrasco vuelve a recordar la paliza que sufrió por parte de su hija y cómo le pidió que dejara de pegarle. "Ella me gritaba 'no me pegues', y yo le decía 'Rocío, yo no te estoy pegando, tranquilízate, para', y ella no paraba", ha recordado.

Durante la agresión, "tenía el móvil que le ha dado su padre abierto, ella tiene ese teléfono escondido y abierto. Quién estaba al otro lado del teléfono, no lo sé", comenta, entre lágrimas.

Después de este episodio violento y de que Rocío Flores haya abandonado la casa, Carrasco recibe una llamada de la Guardia Civil pidiéndoles que se presenten en el cuartel, ya que su hija la había denunciado "por un delito de maltrato habitual, que ha firmado el padre", ha explicado.

Rocío Carrasco: "A mí la paliza no me duele, a mí me duele al saber que una hija mía sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho" #rocioyolga — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) May 1, 2021

Carrasco, visiblemente afectada al contar los hechos, termina por derrumbarse: "A mí la paliza no me duele. A mí me duele el saber que una hija mía, que ha estado nueve meses aquí dentro y que la he parido yo, sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho", ha concluido.