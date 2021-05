Jesús Quintero rompe su silencio tras años alejado de la televisión: "Estoy encerrado por miedo al virus"

Tras pasar años alejado de la televisión y de los medios, el veterano periodista Jesús Quintero ha sido entrevistado en la revista Semana para manifestar cómo está viviendo la pandemia y opinar sobre el fallecimiento de su amigo Juan Joya Borja, El Risitas, que saltó a la fama en los 90 gracias a los programas de Quintero.

Quintero, popularmente conocido como 'El loco de la colina', ha considerado "una lástima" la muerte del Risitas: "Estoy muy muy triste. Era una gran persona que, efectivamente, nos ha hecho reír a toda España. No lo olvidaré", ha manifestado.

El comunicador ha recibido esta semana la noticia de la muerte de Juan Joya desde su casa de Huelva, de la que apenas ha salido desde que se decretó el confinamiento el año pasado.

Según Semana, Quintero está siendo muy protegido por su familia desde que comenzó la pandemia al ser una persona del grupo de riesgo y apenas ha salido al exterior. "Estoy encerrado voluntariamente en casa desde hace más de un año por miedo al virus", ha señalado.

Asimismo, Quintero, de 80 años, ha asegurado que todavía no ha recibido ni la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus: "Todavía no he recibido la vacuna contra la Covid. Estoy esperando", ha dicho. Esta afirmación contrasta con el último dato facilitado este viernes por el Ministerio de Sanidad, donde se asegura que el 100% de la población de Andalucía con una edad igual o superior a 80 años está vacunada con al menos una dosis.

En términos generales, también el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró esta semana que en España "el 100% de los mayores de 80 años tiene al menos una dosis puesta y el 74%, las dos dosis".

Mientras continúa con este encierro voluntario, el comunicador está a la espera de que se inaugure este año la sede de la Fundación Jesús Quintero, impulsada por el propio periodista y el Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva), su localidad natal, que busca convertirse en referente de generador de arte y cultura, así como proyectar su legado.