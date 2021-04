Lola Ortiz reapareció este jueves en Instagram para explicar cómo se siente tras despedir a su novio, el futbolista Luis Ojeda, quien falleció la pasada semana a la edad de 20 años, de manera repentina y por causas que se desconocen.

La influencer decidió ausentarse de las redes sociales durante unos días porque no se sentía preparada para publicar contenidos ni cumplir con su trabajo como creadora de contenido, pues todavía está atravesando el proceso de duelo.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa les pidió a sus seguidores paciencia y comprensión, ya que "es muy complicado estar grabando y poniendo una sonrisa".

La joven volverá pronto a su actividad profesional, pero, de momento, necesita descansar, pasar tiempo con los suyos y buscar distracciones para sentirse mejor. Así lo confirmó en sus stories de Instagram, donde supera los 765.000 seguidores.

Tras confirmarse el pasado fin de semana la muerte del exjugador del equipo juvenil de la UD Las Palmas, la influencer publicó unas fotografías acompañadas de una misiva para recordarle.

"Te echo de menos, Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo, ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado, vainilla", expresó Ortiz, para la que el 23 de abril se convirtió en "el día más triste" de su vida.

"Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros", anunció, compartiendo unas sentidas palabras: "Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está, se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias, familia, por todos los mensajes".