Gobierno y grupos coinciden en la oportunidad de usar fondos europeos para la transformación digital de Asturias

El responsable de la política de telecomunicaciones de la comunidad ha explicado que "viene una inversión muy ponente" en el ámbito de la transformación digital y confía en que se pueda ir concretando en programas piloto y desarrollo de nuevas actuaciones.

De este modo ha respondido al término de su comparecencia a varios grupos que en su fijación de posiciones han propuesto al Gobierno autonómico a emplear dichos fondos para terminar con la brecha digital en la zona rural asturiana.

En concreto, la diputada del PP Cristina Vega ha sugerido que se utilicen fondos europeos para llevar el 5G "a sitios que no tienen cobertura de ningún tipo" en el Principado, al tiempo que ha reprochado que haya pueblos del oriente y el occidente asturiano que sigan "abandonados" y carezcan de "cobertura" no solo de Internet sino tampoco de televisión. Por eso, ha instado al Ejecutivo a hacer algo más que "propaganda" para resolver los problemas del mundo rural. "Somos los últimos para todo", lamentó con mención expresa al suroccidente.

"No hay nadie que no tenga televisión, podrá haber averías, pero no hay nadie sin televisión", ha replicado el director general, remarcando el compromiso del Gobierno de Adrián Barbón con la zona rural, a la que calificó de "totalmente necesaria".

En ese sentido, el director general insistió en la inversión para el desarrollo de las telecomunicaciones y el trabajo para alcanzar el 97% de población con cobertura dentro del Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA).

También el portavoz de Foro, Adrián Pumares, pidió que se aprovechen los fondos europeos para terminar con la brecha digital, al tiempo que reclamó que se concreten los plazos de desarrollo del plan PEBA.

Según Pumares, los fondos europeos pueden destinarse a avanzar en la digitalización y poner fin a la brecha digital en Asturias, resaltando que se trata "de uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Principado". "Falta muchísimo por hacer", ha dicho, apuntando que la pandemia de COVID-19 ha puesto sobre la mesa "los problemas de conexión" en muchos lugares de la comunidad, especialmente en la zona rural.

Desde Ciudadanos, su portavoz Susana Fernández se ha referido también a las deficiencias de conectividad que ha mostrado la pandemia en un momento en el que se ha incrementado el teletrabajo. Así, pide al Principado que "no se quede en titulares" y terminar con la brecha digital y mejorar la conectividad de Asturias sea una "prioridad".

Igualmente, la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco ha instado al Gobierno a invertir en conectividad para combatir la despoblación y que la zona rural de Asturias se convierta en un "lugar atractivo" para vivir y trabajar.

El socialista Alfonso Albaladejo, por su parte, ha destacado que Asturias cuenta con conectividad de banda ancha para un 87% de la población, siete puntos por encima de la media española y que el objetivo es extenderla al 97% de la población a finales de 2021, con una inversión de 12,5 millones. Asimismo, ha animado a posicionar a Asturias como "territorio ejemplo" de despliegue de la tecnología 5G.