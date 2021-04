La Diputación se Segovia insta al Gobierno a reducir medidas fiscales que afectan a sectores económicos de la provincia

El portavoz de Ciudadanos, Ángel Jiménez ha basado su argumento en que existe una "gran presión" por parte del Gobierno hacia las empresas, con una subida de impuestos "salvaje", que no solo afecta al empresario sino también al trabajador, generando una dependencia hacia el Estado que difícilmente se puede sufragar".

Jiménez ha propuesto potenciar el empleo, "no el desempleo", con el objetivo de hacer ciudadanos libres que puedan servirse de los frutos de su esfuerzo y no ciudadanos dependientes del Estado algo que, según ha manifestado, sólo se podrá conseguir con una bajada de impuestos para que las empresas no tengan que cerrar.

Con el voto en contra del PSOE, el portavoz del grupo, Máximo San Macario, ha acusado a Jiménez de tener los conceptos "poco claros" y le ha recordado que es momento de poner en marcha medidas económicas, y no fiscales, como está haciendo el Gobierno central.

MOCIONES PSOE

El grupo socialista en la Diputación ha presentado dos mociones que no han prosperado por los votos en contra del PP y Ciudadanos. La primera de ellas ha consistido en la creación de una línea de subvenciones directas a entidades locales para la implantación de fibra óptica en los municipios.

La segunda ha consistido en la creación de dos parques de bomberos profesionales en la provincia. San Macario ha alegado que un parque de bomberos en Quitapesares es una decisión "aberrante", por lo que ha pedido al equipo de Gobierno que apelara a la "sensatez" creando dos parques en el Nordeste y en zona de Pinares.

El portavoz del PP en la institución provincial, José María Bravo, ha manifestado que se ha mejorado sustancialmente el servicio que se venía prestando porque actualmente y a través de las gestiones del equipo de Gobierno hay cuatro parques de bomberos profesionales al servicio de la provincia y otro más en ciernes, y ha insistido en que desde el PSOE no tienen claro lo que quieren hacer porque van como "veletas" y que lo que estaban pidiendo hace cuatro meses, ahora ya no sirve "porque se lo ha dicho Tudanca".

Por su parte, Ángel Jiménez ha arremetido contra los socialistas manifestando que la moción es otro intento de "enturbiar" la labor del equipo de Gobierno porque desde el PSOE solo quieren crear alarma con argumentos "irresponsables" y "contaminar" a la opinión pública con un discurso "carente de veracidad".

DEBATE

El debate ha llegado cuando, tras el orden del día y las mociones, se abordaba el turno de los ruegos y preguntas. El diputado socialista, José Antonio Mateo, ha pedido "respeto institucional" para el portavoz de su grupo para que fuera invitado a los actos instituciones.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, le ha recordado que al estar una pandemia la Diputación no ha realizado actos institucionales desde marzo de 2020.

De Vicente ha proseguido explicando que el homenaje a la Gimnástica Segoviana fue una recepción de cortesía por parte del diputado de Deportes, Óscar Moral, en la que estuvo presente Sara Dueñas porque es prima de uno de los capitanes del equipo.

Por otro lado, ha afirmado que la exposición de Borondo no fue una inauguración, sino que fue una rueda de prensa a la que acudió como presidente del Consorcio del Museo. Y, por último, ha manifestado que en el caso de la presentación de la campaña institucional 'Nuestros pueblos, nuestra fortaleza', era otra rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los siete vecinos de la provincia que pusieron cara a la campaña.