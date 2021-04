Cultura.- Maria del Mar Bonet, Ferran Palau i Núria Graham encapçalen un Festival Música i Lletra ple de "complicitat"

Després de la cancel·lació de l'edició del 2020 a causa de la Covid, la cinquena edició del certamen "torna amb força reivindicant, des del sector públic, les cures i que la cultura segura i a l'abast de tot el món és necessària i possible".

El festival -organitzat per la Conselleria de Cultura mitjançant l'Institut Valencià de Cultura, i l'Ajuntament de Xàtiva, amb la direcció artística del músic Feliu Ventura- busca en aquesta cita propiciar "les complicitats damunt de l'escenari".

Així, els dobles recitals programats tenen la particularitat que els artistes són músics que treballen o han col·laborat junts anteriorment i que, per tant, en el MiL oferiran "concerts especials".

D'aquesta manera, Ferran Palau i El petit de Ca l'Eril, a part de fer les seues actuacions, tocaran junts, com ho faran també Núria Graham i Maria Jaume. Les entrades estan a la venda a partir de divendres amb aforaments molt limitats en la web del Gran Teatre de Xàtiva.

A més, el MiL torna a oferir preus populars, amb entrades anticipades a 10 i 1 euro per als menors de 12 anys acompanyats. El festival també es manté "inseparable" de la defensa de les dones als escenaris que representen més del 50 per cent, i segueix apostant per recolzar els jóvens talents.

En aquest sentit, 'El MiL Descobreix': IV certamen de Joves Cantautores/rs torna a repartir 2.700 euros en premis per a autors no editats, enguany co-organitzat per la Regidoria de Joventut de Xàtiva. Les bases ja estan publicades en la web del Gran Teatre i s'accepten candidatures. L'entrega dels premis la tancarà una actuació de Toni de l'Hostal.

La programació de l'esdeveniment s'ha presentat hui a Xàtiva, en una roda de premsa a la qual han acudit la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit; la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'IVC, Marga Landete; l'alcalde, Roger Cerdà, Maria Beltran, regidora del Gran Teatre de Xàtiva; i Feliu Ventura.

"MÉS NECESSARI QUE MAI"

Per a l'artista i director del certamen, "enguany el MiL és més necessari que mai per al públic i per als músics". "Calen festivals públics que ens ajuden a recuperar els auditoris, a retrobar-nos i a cuidar-nos mútuament, sempre seguint les recomanacions sanitàries", ha asseverat Ventura.

Per la seua banda Raquel Tamarit ha incidit que l'activitat cultural és "factible amb les mesures de seguretat establides". "En els nostres espais ho hem fet possible de forma regular i en aquelles iniciatives en què som coorganitzadors també. Un exemple és aquest festival que duem a terme a Xàtiva per a donar visibilitat a la cançó d'autor".

Marga Landete ha subratllat l'"aposta" de l'IVC per "acompanyar totes les iniciatives que ajuden el teixit cultural del nostre territori i contribuïsquen a una oferta cultural variada, de qualitat i descentralitzada".

Des del consistori, l'alcalde, Roger Cerdà, ha afirmat que aquest festival "situa Xàtiva com a referència de primer ordre per a posar en valor la música d'autor, a la qual cosa també contribuirà la recentment constituïda Fundació Raimon i Annalisa, ja que el futur Centre Raimon d'Activitats Culturals naixerà amb la vocació de ser un espai per a l'impuls de jóvens valors de la cançó d'autor". "Figures com la de Feliu Ventura o Raimon són valors que aquesta ciutat ha d'aprofitar per a la seua projecció cultural", ha postil·lat el primer edil.

Finalment, la regidora María Beltrán ha apuntat que s'incorpora un nou espai per a les actuacions, com és el Claustre del Convent de Sant Domènec, "un lloc privilegiat a Xàtiva que combinarà cultura i patrimoni". "Un any després de la cancel·lació de l'edició de 2020 per la pandèmia, el festival arriba consolidat de nou a Xàtiva perquè la cultura és segura", ha finalitzat.

El MIL 2021 reivindica la cultura segura a l'abast de tot el món també com a forma de cures. Per açò, la il·lustradora valenciana Clara Iris, autora del cartell, ha realitzat una il·lustració "molt fresca, que apel·la a l'alegria i a cuidar-nos per a gaudir de la cultura".