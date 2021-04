COAG denuncia la proliferación de jabalíes en zonas como Soto del Barco y reclama batidas

"Que el jabalí se come nuestros cultivos no es una novedad, cada día nos levantamos con temor a que todo el trabajo que hicimos el día antes para la siembra de nuestras parcelas no haya servido para nada debido a la visita del jabalí. Pero lo que nos parece surrealista y digno de denuncia es la situación que nos ha descrito un ganadero que planta maíz forrajero en el municipio de Soto del Barco, el cual divisó 3 jabalíes en la finca en la que cosechaba maíz, a plena luz del día y comiendo el cultivo prácticamente a la vez que era plantado", explican desde el colectivo.

Desde COAG-Asturias aseguran que no se cansán de repetir que no quieren trabajar para la fauna salvaje, suministrándole el sustento a costa de su sudor esfuerzo económico.

"Se hace necesario, a nuestro entender, la aprobación de batidas y de medidas para reducir la población del jabalí, que insistimos se come las cosechas que plantamos para nuestro ganado ante la aparente inactividad de la Administración Regional que no solo no controla lapoblación de la citada especie, sino que además paga los daños ocasionados por el jabalí con hasta casi dos años de retraso y con baremos completamente desajustados a la realidad", indican.