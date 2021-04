Carlos Sobera revela que Martínez Almeida estuvo a punto de ir a 'First dates': "Se echó para atrás..."

Carlos Sobera es uno de los presentadores estrella de Mediaset. El vasco, que ahora conduce prácticamente cualquier formato del grupo de comunicación, acaba de estrenar la nueva versión del mítico El precio justo.

Antes, ya conducía Tierra de nadie y, por supuesto, y desde hace ya muchos años, First dates, el programa de citas de Cuatro.

De todos esos proyectos ha hablado el presentador en una entrevista en Diez Minutos. También de Gran Hermano, programa del que, cuenta, le ofrecieron presentar cuando Mercedes Milá abandonó el concurso, en su tercera edición, presentada finalmente por Pepe Navarro. "Agradecí que tuvieran confianza en mí, lo que pasa es que estaba en un momento de crisis porque había tenido un gran éxito con ¿Quién quiere ser millonario? y me empeñé que tenía que dar un giro de 180 grados y volver a mi carrera de actor. Es por lo que decidí no sustituir a Mercedes".

Eso sí, asegura que no se arrepiente de su decisión. "Nunca, porque tomas decisiones en función de lo que haces o piensas en cada momento. No era un niño, tenía casi 42 años. Tuve dudas, como es lógico. Mercedes había dejado el listón muy alto, y si aceptaba presentarlo, sabía que podía durar mucho tiempo ahí".

"Me encantaría que viniera Ayuso y le pondría con quien ella quisiera"

Además, el vizcaíno revela que José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de Madrid, estuvo a punto de acudir a buscar novia a uno de los programas más icónicos en la parrilla actual de Cuatro y que él también presenta, First dates. La posibilidad, ha contado, estuvo cerca, pero no se materializó. "Se lo propusieron, pero se echó para atrás. Y me dijo la presidenta (por Ayuso) que el alcalde liga más de lo que parece", asegura a la revista.

Además, confiesa a qué políticos le gustaría ver en el programa de citas y, precisamente, apunta a ella: "Me encantaría que viniera Ayuso y le pondría con quien ella quisiera, pero tiene que ser alguien con mucha determinación, porque ella la tiene".