El TSJCV rebutja el recurs de Deliveroo i confirma la relació de caràcter laboral dels riders

El tribunal ha rebutjat el recurs de súplica que la companyia va presentar contra eixa sentència, en la qual el jutjat que va examinar la qüestió va donar la raó a la Tresoreria de la Seguretat Social de valència en les seues resolucions i actes d'infracció contra Deliveroo, així com als riders, que en un nombre destacat han sigut representats en aquest procés pel servici jurídic d'Intersindical Valenciana.

Intersindical recorda en un comunicat que la sentència de primera instància va estimar la demanda de procediment d'ofici interposada per la Tesoresía contra Roodfoods Spain SL (Deliveroo) i una sèrie de treballadors i va declarar que la relació que els unia durant el període de temps al·legat era de "caràcter laboral".

Per a Intersindical, el rebuig del recurs suposa una posició "molt clara" en el reconeixement de la relació laboral dels riders en afirmar que l'aplicació de l'anterior doctrina a aquest supòsit porta a eixe rebuig "ja que del relat fàctic de la sentència s'evidencia que la recurrent no és una mera intermediària en la contractació de servicis entre comerços i repartidors, no es limita a prestar un servici electrònic d'intermediació consistent a posar en contacte a consumidors (clients) i autèntics treballadors autònoms, sinó que realitza una tasca de coordinació i organització del servici productiu".

El sindicat destaca que aquests fets provats es reconeixen igual en altres sentències d'uns altres TSJ i l'última del Suprem, que estableix que els 'riders' presten els seus servicis sota l'àmbit d'organització i direcció de l'ocupadora, "treballant amb els mitjans i materials proporcionats per la mateixa -a excepció de l'ús de la bicicleta i el mòbil propis) obeint els ordes i directrius dels seus superiors jeràrquics en l'empresa".

Per aquest motiu, segons l'alt tribunal, "s'entén que aquests treballadors no deuen estar adscrits a un contracte de prestació de servicis (autònoms) ja que vulnera clarament l'Estatut dels Treballadors en tindre aquests clarament tres punts essencials que demostren la relació laboral: dependència, alienitat i retribució".

Intersindical valora aquesta nova sentencia "fruit de l'organització, el treball i la lluita del col·lectiu dels riders i de les resolucions de la Inspecció de Treball de València" i considera que la nova Llei Rider "ha de servir per a resoldre aquesta situació, tenint en compte totes les sentències i la legislació vigent, garantint tots els drets laborals" d'aquests treballadors.