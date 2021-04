Promotores musicales piden "avanzar" en la Mesa de Trabajo para ampliar aforos: "Estamos preparados"

Además, consideran que el resultado obtenido tras el concierto de la banda Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona les ha "abierto una vía de trabajo" con las administraciones para conseguir que los grandes eventos musicales tengan aforos "viables".

Así lo ha destacado el presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV), Sergi Almiñana, en declaraciones a Europa Press Televisión. Este portavoz espera poder contar con un mayor aforo de público de cara a la temporada estival en festivales y conciertos: "La prueba piloto de Barcelona ha sido un antes y un después", insiste.

Almiñana ha explicado que el evento musical organizado en ciudad condal, al que asistieron un total de 5.000 personas, y al que él también acudió junto a una representación del sector valenciano de la música en directo y representantes de Sanidad Pública y Turismo de la Generalitat Valenciana, se realizó de una forma "muy estructurada" y con el apoyo de los test de antígenos, lo que hizo que se celebrara "sin riegos sanitarios".

"El resultado es el que el sector se esperaba, que se pueden realizar estos conciertos masivos porque hay herramientas y protocolos que hacen que sean seguros", ha destacado el representante de los promotores musicales valencianos.

El concierto, que se celebró el pasado 27 de marzo y fue la primera prueba piloto masiva y sin distancia de seguridad, no se convirtió en un "evento de supertransmisión" tal y como explicaron este martes en rueda de prensa en Barcelona los investigadores del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, junto a la consellera de Cultura en funciones, Àngels Ponsa, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas de Can Ruti, Bonaventura Clotet.

Finalmente, fueron diagnosticados un total de seis casos positivos en los 14 días posteriores, y, tras realizar una encuesta epidemiológica a los infectados, los datos han sugerido a los investigadores que la transmisión podría ser que no se haya producido durante el concierto. En cuatro de ellos se descarta "con toda seguridad" y los otros dos casos no se ha podido determinar "con claridad". "SEGUIR TRABAJANDO EN LA DESESCALADA"

Con estos datos, desde este sector musical han pedido a las autoridades valencianas que sigan "trabajando en la desescalada" en las próximas semanas y esperan que, con los actuales datos epidemiológicos, se pueda ampliar el actual aforo que está limitado a mil personas: "Es una cifra insuficiente que hace inviable la realización de estos eventos musicales".

"Estamos en el mes de mayo, tenemos el verano a las puertas, y ya tenemos muchos eventos organizados, en diferentes formatos, algunos más reducidos, y estamos a la espera para poder hacerlos de manera más masiva porque hay una situación controlada", ha recalcado Almiñana.

No obstante, desde este sector cultural miran "con incertidumbre" y "dudas" la posibilidad d que se puedan llegar a celebrar grandes festivales en los meses de verano, pero creen que el resultado del concierto de Barcelona les "abre una vía de trabajo" para que haya una viabilidad en el desarrollo de estos festivales.

La asociación de promotores recuerda que la Comunitat suma hasta 30 festivales de gran formato de referencia nacional e internacional. Almiñana ha advertido que si no funciona una mesa de trabajo -que anunció el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, el pasado mes de marzo-, estos festivales "no se podrán celebrar", ya que ha destacado que realizar un concierto como el de Love of Lesbian, con test de antígenos y protocolos de seguridad, necesitaría contar con el respaldo de las administraciones públicas.

El sector ha cifrado en 100 millones de euros las pérdidas registradas por la pandemia en 2020, y consideran que en 2021 afrontarán una situación "complicada" si en este verano no pueden llegar a un nivel de actividad que permita a estas empresas musicales "seguir abiertas" y poder mantener los puestos de trabajo.

"Más que esperanzados, estamos preparados, tenemos las programaciones y los espacios, así como la intención de convertir nuestro circuitos de conciertos en festivales", ha aseverado Almiñana quien ha insistido en que se necesita "avanzar" en una mesa de trabajo, tal y como se ha hecho en otros sectores económicos como el turismo.