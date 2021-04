Coronavirus.- Arranca el segon termini per a demanar les ajudes del pla Resistir a Alacant

L'Ajuntament d'Alacant obri des d'aquest dijous 29, a les 9.00 hores, fins al 19 de maig la possibilitat de demanar cita prèvia online per a sol·licitar les ajudes de la segona convocatòria del 'Pla Resistir' dotat amb un crèdit de 5.639.366 milions d'euros per a persones autònomes i microempreses de fins el 10 treballadors afectats per la pandèmia del coronavirus.