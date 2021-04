La Comunitat rebrà un 44% més de fons per a polítiques actives d'ocupació que reforçaran la formació professional

Així ho ha explicat el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, després de participar aquest dimecres en les conferències sectorials d'Ocupació i Assumptes Laborals i del Sistema nacional de Qualificacions i Formació Professional per a l'Ocupació, presidides per les ministres de Treball i d'Educació, Yolanda Díaz i Isabel Celaá, respectivament.

Climent ha manifestat després de les reunions la satisfacció del Consell per un repartiment que, com ha explicat, "beneficia de forma clara" a la Comunitat Valenciana. "Labora ha fet els deures, la qual cosa s'ha reflectit en la distribució de fons per a l'ocupació", ha emfatitzat el conseller, en un comunicat, després de la reunió.

Així, la Comunitat Valenciana rebrà 93 milions d'euros més que el passat any. El conseller ha detallat que aquest increment es veurà reflectit fonamentalment en les accions de formació professional per a l'ocupació, que rebrà 77 milions d'euros més que en 2020.

"Aquest pressupost ens va a permetre donar-li un impuls important a la formació professional per a l'ocupació", ha declarat Rafa Climent, que ha explicat que des de Labora es vol potenciar la formació per a modular el canvi de model productiu en el nostre teixit empresarial.

Labora ha engegat al voltant de 900 cursos de formació gratuïts para persones aturades. Així mateix, s'han subvencionat cursos de tallers d'ocupació i Et Formem, que permeten que persones aturades es formen alhora que reben un salari. "Oferim cursos gratuïts i amb certificat de professionalitat en ocupacions molt demandades pel sector empresarial de la Comunitat", ha indicat el titular d'Economia.

D'altra banda, l'increment de pressupost per a programes de foment d'ocupació i inserció permetran reforçar el servici d'orientació per a l'ocupació amb més professionals per a atendre de manera personalitzada a les persones aturades. De la mateixa manera, s'incrementarà el nombre de prospectors, que atenen les necessitats de les empreses en ocupació.

Finalment, Climent ha posat l'accent en els programes d'igualtat d'oportunitats i foment d'ocupació de Labora que es destina a les subvencions, entre uns altres, dels Centres Especials d'Ocupació.