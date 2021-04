Mendia acusa a Díaz Ayuso de "comprar todos los postulados de la ultraderecha y del populismo de peor calaña"

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia ha reconocido que le gustaría que el PP retomara las declaraciones que hizo su presidente, Pablo Casado, y que "algunos barones populares aplaudieron desde algunas comunidades autónomas", cuando en la moción de censura presentada por Vox al Gobierno de España "defendió la centralidad y la moderación".

Sin embargo, ha lamentado que estamos viendo una candidata del PP en la Comunidad de Madrid, que ha pedido al PSOE su apoyo si no quiere que pacte con Vox, que "compra todos los postulados de la ultraderecha y del populismo de peor calaña" y, además, "de alguna manera, no da importancia a las amenazas cuando yo lo veo desde Euskadi y se me pone la piel de gallina".

"Tú no puedes normalizar, ni minusvalorar ningún tipo de amenaza, ni ese tipo de discursos del odio, porque aquí hemos vivido la persecución política, el señalamiento al que piensa diferente, incluso el asesinato", ha afirmado, para advertir que "cuando se pasa ese rubicón de señalar al del otro partido como un enemigo y no como un adversario político legítimo, estamos entrando en un terreno bastante peligroso".

Para Mendia, además, "lo peor es que la campaña de Madrid tiene un altavoz que llega a toda España y contamina toda la política en toda España".

En cuanto a la comparación de EH Bildu con Vox realizada por el PP, Mendia ha asegurado que si ella viese a algún portavoz de EH Bildu "decir las cosas que dicen los de Vox contestaría de manera radical, igual que están contestando mis compañeros en Madrid a las portavoces y a la candidata de Vox".

"Nosotros en Euskadi nunca nos hemos callado, siempre hemos defendido nuestras ideas y siempre hemos tratado de combatir aquellas ideas que tratan de aniquilar al de enfrente", ha remarcado, para considerar que el Partido Socialista "no tiene ninguna sospecha de connivencia con populismos, con terrorismos ni con fascismos".

Según ha insistido, los socialistas siempre han defendido al libertad y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "igual, es implacable en estas condiciones y nunca va a tolerar ni a ceder ante los independentistas catalanes, pero tampoco ante el fascismo o el neofascismo que nos está asomando por Vox".

INGRESO MÍNIMO VITAL

Por otro lado, tras señalar que en Euskadi existe un sistema de protección social "muy respetado, con 30 años largos de andadura", ha precisado que para la integración en este sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sería necesaria la trasferencia "cuanto antes y de manera íntegra".

En ese sentido, lo ha condicionado a que sea "una trasferencia bien hecha y bien trabajada", ya que, según ha señalado, "hay un factor que no hay que perder de vista, y es que el Ingreso Mínimo Vital está tramitándose en el Congreso como una ley ordinaria", por lo que "todavía está abierto, en fase de enmiendas y debate".

A su entender, se pueden "compatibilizar los trabajos de preparación de la trasferencia y de debate con el Ministerio para los detalles de la trasferencia, mientras en el Congreso de los Diputados se cierra ese modelo", de forma que cuando llegue la competencia a Euskadi se sepa lo que está vigente y con que reglas de juego vamos a trabajar.

PRISIONES

Sobre las críticas a la transferencia a Euskadi de la gestión de Prisiones, Mendia ha considerado que son "malintencionadas" porque "alguien que se dedica a la primera línea de la política sabe lo que es la política penitenciaria y lo que es la gestión de las prisiones en las comunidades autónomas que tienen competencia para ello, Cataluña que ya la tiene y Euskadi que la va a tener enseguida".

De lo que se trata, ha precisado, es de "gestionar las prisiones, las personas que están dentro y todos los terceros grados, las penas alternativas a prisión y cómo trabajamos la reinserción de las personas penadas en las prisiones vascas" porque "la normativa siempre estará en manos del Congreso de los Diputados y del Gobierno de España".