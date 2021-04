Antonio Resines recibirá el Roel de Honor en la 34 Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid)

El certamen celebrará una nueva edición dentro de un mes y en ella ha decidido entregar su máxima distinción al actor nacido en Torrelavega (Cantabria), en 1954, que trabajado en más de 120 películas y una treintena de series televisivas.

Además, en un comunicado recogido por Europa Press la organización ha señalado que ha seleccionado los 94 cortometrajes que se disputarán los Roeles de la próxima edición. Entre ellos, figuran 28 cortos nacionales, 23 de ellos estrenos absolutos, y 14 internacionales.

De Antonio Resines la organización destaca su dilatada y prolífica carrera desde que, tras abandonar la facultad de Derecho, emprendiera su actividad como actor en Madrid. Después de participar en varios cortometrajes, debutó en la gran pantalla con 'La paloma azul' (1980), de Luis Manuel del Valle y, ese mismo año, se puso a las órdenes de Fernando Trueba en su debut, la comedia 'Ópera prima' (1980).

En 1990, Resines se incorporó al elenco de la serie de televisión 'Eva y Adán, agencia matrimonial', y tres años después, se convirtió en uno de los protagonistas de la ficción televisiva 'Los ladrones van a la oficina', en la que encarnó al personaje de Emilio durante 76 episodios.

Según la organización, el "punto de inflexión de su carrera no llegaría hasta el año 1997", cuando rodó 'Carreteras secundarias', de Emilio Martínez Lázaro, 'El tiempo de la felicidad', de Manuel Iborra, su trabajo en 'La buena estrella' junto Maribel Verdú, que le valió el premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista.

Un año después, volvió a ponerse a las órdenes de Trueba junto a Penélope Cruz en 'La niña de tus ojos' (1998), papel que le dio una nueva nominación al Goya al mejor actor. Este año, Resines volvió a la pequeña pantalla con la serie 'A las once en casa'.

A 'La caja 507', de Enrique Urbizu, en 2001, le seguirían trabajos en 'Marujas asesinas', de Javier Rebollo (2001); 'Dos tipos duros', de Juan Martínez Moreno (2003), o 'El oro de Moscú', dirigida por su amigo Jesús Bonilla en 2003. En este año comienza la emisión de 'Los Serrano', serie de comedia que se posicionó como "una de las más importantes y vistas de la historia de España" en las televisiones privadas y que culminaría en 2008.

Regresó Resines al drama con 'Otros días vendrán' (2005), de Eduard Cortés y, tras un breve impás provocado por un accidente de moto, en 2009 regresó a la gran pantalla con 'Celda 211', de Daniel Monzón. Durante los años 2015 y 2016 Resines ocupó el cargo de presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

En 2020 el Gobierno concedió al torrelaveguense la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Resines se sumará así a la nómina de los personajes reconocidos con el Roel de Honer, como el productor Elías Querejeta; directores como Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga o Manuel Gutiérrez Aragón, e intérpretes como José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre, Alfredo Landa, Emma Penella, Mercedes Sampietro, Federico Luppi, Juan Luis Galiardo, Verónica Forqué o Santiago Segura, el último en recoger la distinción.

CERCA DE UN CENTENAR DE CORTOMETRAJES A CONCURSO

La selección de títulos que competirán en los diferentes certámenes entre el total de 4.049 cintas recibidas se compone finalmente de 94 trabajos. 28 cortos forman parte del listado de admitidos en el 29º Certamen Nacional, de los que 23 son estrenos absolutos.

Un año más, la Semana de Cine de Medina del Campo dará el pistoletazo de salida al periplo de esta nueva cosecha del corto español por el circuito nacional e internacional con trabajos como el que presentará Álex García (Actor del Siglo XXI en 2016), Incendios "más allá del teatro"; la actriz Verónica Echegui, Totem Loba, o el que firma el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo, El secreto.

La terna de seleccionados también cuenta con veteranos del formato, como Alberto Ruiz Rojo que regresa a la SECIME con La cinta o Pilar García Elegido, que también vuelve para proyectar su documental Monólogo. Además, este año destaca la creciente participación de directores castellano y leoneses en el apartado, con seis cortos seleccionados, entre ellos las últimas producciones de los vallisoletanos Juan Carrascal-Ynigo, codirigido junto a Arturo Artal, Nacional 106, y Herminio Cardiel, Ogro.

En la sección paralela La Otra Mirada se podrán ver 16 cortos, cinco de ellos estrenos absolutos y algunos premiados en festivales nacionales e internacionales como Stanbrook, de Oscar Bernàcer, con el que se alzó con el premio al mejor corto en la sección Punto de Encuentro de la última Seminci.

14 títulos procedentes de Canadá, Francia, Bélgica, Ghana, China, Argentina, EEUU, Alemania, Corea del Sur, Egipto, Qatar e Irán integran una sección en la que prevalece la temática social y familiar para el 24º Certamen Internacional que propone, entre los seleccionados, The letter room, de Elvira Lind y nominado al Oscar, y I am afraid to forget your face, de Sameh Alla, merecedor de la Palma de Oro del último Festival de Cannes. Competirán por alguno de los dos premios del 17º Certamen Nacional de Videoclips 15 producciones musicales.

La presencia de trabajos castellanoleoneses se mantiene en 14 cortometrajes seleccionados, de los que seis harán doblete y participarán también en el Certamen Nacional y otro de ellos en Fantasmedina. Precisamente esta sección, que ya alcanza su sexta edición, continuará ofreciendo producciones de cine fantástico, con la participación de siete títulos en competición, entre ellos el trabajo del vallisoletano Iván Sáinz-Pardo, 'Faces'.