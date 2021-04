Ha sido una conversación entre amigos, por decirlo de algún modo, en el que una de las partes no se ha podido resistir más y ha defendido a una tercera que no estaba presente. Belén Rodríguez ha conversado con Jorge Javier Vázquez acerca del tema del momento: Rocío Carrasco (y, por ende, de Antonio David y de la hija de ambos, Rocío Flores).

El presentador de Sálvame asegura que la tertuliana, firme defensora desde siempre de la primogénita de Rocío Jurado, tuvo que abandonar su programa "porque se sintió incapaz de luchar contra demasiados frentes", aunque ahora, "sorprendida y cabreada" por "cómo algunos todavía ponen en tela de juicio el testimonio" de su amiga, ha decidido alzar la voz.

Belén Rodríguez le abre por tanto las puertas de su casa a Jorge Javier, que actúa en calidad de entrevistador para la revista Lecturas, y este le hace las preguntas que todo el mundo que esté viendo la docuserie de Rociíto se está planteando semana tras semana.

Para empezar, la colaboradora reflexiona, con "una sensación agridulce" según el presentador, sobre qué más tiene que hacer y cómo aún hay, después de todas las pruebas aportadas, quien duda de Rocío Carrasco: "¿Por qué se cuestionan matices que no se cuestionarían con otra mujer maltratada? Su testimonio está documentado y es incuestionable".

Para Belén, además, hay algo incomprensible: que Rocío Flores no haya reflexionado en absoluto, porque albergaba la esperanza de que la manipulación de su padre (esto lo pone Jorge Javier sobre la mesa) no surtiera efecto ante tal cantidad de evidencias. "No le ha conmovido su testimonio. No se ha planteado nada; si lo hubiera hecho, no hablaría así de su padre y de su madre", ha asegurado sobre la joven de 24 años.

Este mismo miércoles, Rocío, contar la verdad para seguir viva llega a su ecuador con un episodio delicadísimo en el que la relación maternofilial llega a un punto de no retorno. Es esa la razón por la que Belén no ve posible la reconciliación: "No creo que haya solución. Lo que sí me quedó claro en el documental es que Rocío daba por perdidos a sus hijos".

Y todo por alguien contra quien no tiene ni una sola buena palabra: Antonio David. "Es un monstruo", clama la tertuliana, que no alberga dudas de cuál fue la estrategia del ex Guardia Civil desde el principio: "Creo que se acercó a Rocío para tener hijos con ella y vivir de ellos. Puso una denuncia falsa en la que acusaba a Rocío de maltratar a su hija y llamó a la prensa para que fotografiaran a la madre de sus hijos esposada. Para mí es imposible que quiera a sus hijos, no los quiere".

No se queda ahí, sino que afirma que Antonio David está tan "obsesionado" con Rocío Carrasco que "daría lo que sea por volver con ella". Unas palabras que acto seguido argumenta: "Necesita seguir teniendo el control sobre ella y seguir machacándola... ¡Pero si en 'La curva de la vida' que hizo en GH VIP el tema fue Rocío Carrasco y su mujer Olga y su hija prácticamente no salían!".