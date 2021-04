Jorge Javier Vazquez ha analizado uno de los temas del momento en la televisión de nuestro país y que, desde que se emitiera hace ya más de un mes, también es uno de los más comentados en la sociedad.

El documental de Rocío Carrasco en el que relata los últimos 25 años de su vida, la relación con su ex, Antonio David, los supuestos malos tratos sufridos por él, la ruptura con su hija, Rocío Flores, y el episodio en el que ella le propina una brutal paliza cuando aún era menor de edad han centrado hasta ahora la atención de la serie.

De eso habla en estos momentos gran parte de la sociedad del país y de eso ha escrito en su blog de Lecturas Jorge Javier Vázquez, parte más o menos implicada, ya que él es quien presenta, junto a Carlota Corredera, los episodios de la serie y quién presentó la entrevista del pasado miércoles en directo a Rocío Carrasco.

En ella, la hija de 'la más grande' avanzó lo que este miércoles se verá en la serie documental, ese fatídico día en el que pela con su hija y recibe una paliza por parte de esta que marcará el fin de su relación.

"Somos incapaces de separar a la persona del personaje y nos manifestamos según la relación que hayamos tenido con ella a lo largo del tiempo"

Algo que ha abierto un debate sobre su papel -y quizá el de todas las madres- ante unos hechos así. También ante el supuesto maltrato de su exmarido denunciado por ella en la serie documental.

"Escribo estas líneas y me avergüenza tener que hacerlo porque una mujer maltratada no debería ser cuestionada", expone el comunicador catalán. La mayoría de los que nos dedicamos a esta profesión hemos entrevistado a mujeres maltratadas. La mayoría de las veces, anónimas. No recuerdo que jamás se las pusiera en duda. Es más, intentábamos arroparlas y nos estremecíamos con su relato. Con Rocío Carrasco no hemos sido tan generosos. ¿Por qué? Lo ignoro. Quizás porque está en nuestras vidas desde hace años y los prejuicios nos impiden valorar la magnitud de su testimonio. En general somos incapaces de separar a la persona del personaje y nos manifestamos según la relación que hayamos tenido con ella a lo largo del tiempo. Si nos ha caído bien aceptamos su testimonio, pero si por alguna razón no nos hace gracia no tiene nada que hacer. Está vista para sentencia antes de ser escuchada. Rocío Carrasco es una víctima. Nadie lo puede poner ya en duda. No existe la equidistancia en este tema", dice rotundo.

"Si una mujer maltratada por su marido calla durante años por vergüenza, imaginemos lo que debe suponer que la que te maltrate sea tu hija"

En cuanto a la segunda cuestión, la relación con su hija, extrapolada a la de otros padres e hijos anónimos, comenta: "Creo que deberán pasar años para entender la importancia del testimonio de Rocío Carrasco. No solo porque se ha dado visibilidad a algo tan desconocido como el maltrato psicológico sino porque se ha puesto sobre la mesa un tema tan espinoso como el de la violencia que los hijos pueden llegar a ejercer sobre los padres", cree el presentador de Sálvame, que expone: "Si una mujer maltratada por su marido calla durante años por vergüenza, imaginemos lo que debe suponer que la que te maltrate sea tu hija. A la vergüenza se le deben unir sentimientos como el de la protección al ser querido y el miedo a que alguna de tus decisiones pueda hacerle daño. La consigna es clara: si un hijo o una hija te pega, no puedes permanecer en silencio. Denunciar, aunque te duela, es lo más sano para ambos".