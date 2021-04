L’aeroport de Castelló acollirà un nou cicle formatiu de manteniment d’avions

El pròxim curs 2021-2022 s’iniciarà amb la implantació a l’Aeroport de Castelló d’un nou cicle de Formació Professional de manteniment d’avions. Aquest nou itinerari, que estarà adscrit a l’IES Vall d’Alba, començarà amb el grau mitjà de Muntatge d’Estructures i Instal·lació de Sistemes Aeronàutics. Les 30 places d’aquest grau s’oferiran en el procés d’admissió telemàtica que es desenvoluparà entre el 21 de maig i l’1 de juny.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, han recorregut aquest dimarts les instal·lacions de l’aeròdrom. Tots dos han estat acompanyats per la directora general d’Aerocas, Blanca Marín; el secretari autonòmic d’Educació i FP, Miquel Soler; el director general d’FP, Manuel Gomicia; el director territorial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a Castelló, Alfred Remolar, i representants de l’equip directiu de l’IES Vall d’Alba.

El conseller Vicent Marzà ha explicat que “hem estat treballant conjuntament durant mesos per tal de fer realitat l’activació d’aquest nou cicle formatiu. És el primer cicle mitjà d’aquestes característiques que implantem al nostre territori i, des de l’inici, crèiem molt convenient que s’establira a l’aeroport de Castelló perquè reuneix les condicions idònies”.

En la seua opinió, “d’una banda, perquè acull importants empreses de manteniment aeronàutic i, de l’altra, perquè és molt beneficiós des del punt de vista laboral per a les comarques del nord de Castelló” ja que, considera que “facilita que la gent de la zona es forme en aquests estudis i els garanteix una ocupabilitat i un treball amb molt bones condicions laborals”.

El conseller Arcadi España ha destacat “la vinculació entre l’aeroport de Castelló i la Conselleria d’Educació unint l’àmbit formatiu i l’àmbit econòmic junt amb la col·laboració i experiència d’empreses privades que desenvolupen la seua activitat diària en el propi aeroport amb la finalitat de generar noves oportunitats”.

España ha detallat que l’aeroport de Castelló posarà a la disposició de la Conselleria d’Educació un hangar, en l’adequació del qual s’invertiran 300.000 euros. En aquesta instal·lació, que se sumarà a les aules d’una de les plantes de l’escola de pilots, l’alumnat podrà realitzar proves pràctiques amb el material i altres elements relacionats amb la seua formació.

“Aquesta oferta formativa se suma a altres activitats com les escoles de vol o les empreses de reparació i manteniment, que estan permetent consolidar l’aeroport de Castelló com un ‘hub’ logístic i empresarial que vaja més enllà del sector turístic”, conclou el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Característiques del nou cicle formatiu mitjà

El nou cicle de grau mitjà de Muntatge d’Estructures i Instal·lació de Sistemes Aeronàutics constarà de 2.000 hores de formació repartides en dos cursos. El pròxim curs, 2021-2022, oferirà 30 places de primer, i el següent, el 2022-2023, s’implantarà el segon, que permetrà graduar-se en aquesta primera promoció.

Aquesta nova oferta educativa també significarà la contractació de més professorat per part de la Conselleria d’Educació, dos docents a jornada completa i un altre a mitja jornada, que d’ací a dos cursos, quan estiga en marxa el cicle per complet, suposarà un total de cinc llocs docents.

Aquest cicle formarà personal tècnic en muntatge d’estructures i instal·lació de sistemes aeronàutics que podrà treballar en empreses dedicades a realitzar el muntatge, el manteniment, el segellament, la pintura i la instal·lació de sistemes i equips d’aeronaus de passatgers, de transport i militars, avions de vol sense motor, avions lleugers i aeronaus d’ala rotativa.

La nova formació se suma a l’oferta de cicles superiors ja establits en el CIPFP de Cheste, on s’ofereixen tres cicles superiors: Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Turbina, Manteniment Aeromecànic d’Helicòpters amb Motor de Turbina i Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus.

Nou hangar

Per a dotar de serveis que facen factible la formació pràctica i teòrica de l’alumnat, la societat pública Aerocas ha impulsat la construcció d’un hangar de 500 m² i més de tres metres d’altura, amb l’objectiu d’allotjar les peces d’aeronaus de gran volum amb les quals l’alumnat aprendrà les tasques de manteniment, ja que els cicles d’FP d’aviònica tenen un fort component mecànic.

Així, en el nou hangar es localitzaran els tallers de soldadura, mecànica i manteniment, on l’alumnat realitzarà pràctiques formatives. Aquesta instal·lació, que compta amb un pressupost de 300.000 euros, anirà situada en la zona de l’aeroport dedicada a la implantació d’empreses, al costat del centre de manteniment d’avions de la companyia Brok-air i l’hangar de l’escola de vol Panamedia.

A més, la primera planta de l’edifici de l’aeroclub, que disposa d’una superfície útil de 235 m², s’habilitarà per a acollir un aulari polivalent, laboratoris i els departaments del personal docent de la Conselleria d’Educació.

Col·laboració amb empreses aeronàutiques

Tota la formació pràctica, més enllà de les 400 hores del mòdul de pràctiques o de formació en centres de treball (FCT), estarà interconnectada amb les activitats que es desenvolupen a les instal·lacions de l’aeròdrom castellonenc, que en els últims anys s’ha transformat en un pol d’atracció d’empreses dedicades a l’estacionament, el manteniment i el desmantellament d’avions.

Aquesta col·laboració amb les empreses aeronàutiques instal·lades a l’aeroport de Castelló ja s’ha materialitzat en l’oferiment fet per una de les companyies de contribuir a la formació del futur alumnat mitjançant cursos per a preparar les proves lliures que convoca l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Amb elles se superen els mòduls que necessiten per a aconseguir la llicència de manteniment aeronàutic (LMA) corresponent a la categoria a què poden optar.