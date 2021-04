Pleno-Mañueco invita al PSOE a trabajar con la Junta por la igualdad y Tudanca le culpa de "invisibilizar" a las mujeres

Mañueco y Tudanca han debatido sobre este asunto en el Pleno de las Cortes en el que el socialista ha planteado al presidente la situación que se vivió en la entrega de premios celebrada el pasado 21 de abril. Así, Fernández Mañueco ha preguntado también a Luis Tudanca por su ausencia en el acto.

"¿Quieren ustedes utilizar los premios, como hizo Aznar, para hacer política partidista y cargarse lo que nos une?, yo no lo haré", ha respondido Tudanca, quien ha exigido una actualización de los Premios a las demandas de la sociedad actual.

Así, tras reconocer el "talento" de los premiados, ha considerado que no se puede "tolerar" que se "invisibilice" a las mujeres. "No ha habido ni una sola mujer premiada en 2020, ni una, ¿no hay ni una que tenga méritos para haber sido reconocida premio Castilla y León?", se ha preguntado el socialista, quien ha recordado que no hay presencia femenina entre los galardonados desde 2017 y desde 1984 "sólo" se ha premiado a 21 mujeres de los 233 galardones que se han repartido.

"¿No les sonroja, no les preocupa?", ha cuestionado Tudanca quien ha recordado que Rosa Chacel fue la primera mujer premiada. En su intervención, el socialista ha señalado que la cuestión no se evidencia únicamente en los premios, sino que la desigualdad se ve también en la "brecha salarial" con 17.000 euros de media entre las mujeres frente a los 22.000 de los hombres, según los datos aportados por Tudanca.

Tras esta interveción, el presidente de la Junta ha defendido la autonomía del jurado de los Premios Castilla y León. "Son unos premios transparentes en los que el jurado actúa con independencia y que está formado por hombres y mujeres de reconocido prestigio", ha garantizado Mañueco, quien ha señalado además que alguno de los miembros tienen vinculación con el PSOE.

"Los galardonados son de primera talla mundial y merecen todo nuestro respeto y gratitud", ha defendido el presidente de la Junta, quien sí ha reconocido haber tenido "cierta preocupación" y "sorpresa" ante la ausencia de mujeres.

"Las mujeres han tenido y tienen talento, méritos y capacidad suficiente para ser distinguidas con estos premios y es una sorpresa que no lo hayan sido", ha concluido Fernández Mañueco, quien ha recordado que desde la Junta se trabaja en diferentes medidas en materia de igualdad, un punto en el que ha recordado que la tasa de paro femenina es cuatro veces más baja en la Comunidad en el ámbito Estatal.

Así, ha recordado las medidas adoptadas por la Junta en la búsqueda de empleo para mujeres víctimas de violencia de genero o la estrategia para mujeres en el medio rural.

"Le invito a sentarse a trabajar, trabaje con la Junta y resto de grupos en los grupos de trabajo ya establecidos por parte de la Consejería de Familia", ha zanjado Fernández Mañueco.