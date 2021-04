Un acusado de quemar una casa con su exnovia embarazada dentro niega en el juicio haberse ni acercado al chalé

La Fiscalía pide para el acusado, en el juicio que se ha iniciado este martes en la sección primera de la Audiencia de Valencia, una pena de prisión de 18 años por un delito de incendio por prender fuego a dos coches y a la vivienda unifamiliar en la que residía su expareja sentimental mientras ella y su familia dormían en el interior.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.15 horas del 16 de agosto cuando, según el relato del ministerio público, el hombre roció con gasolina dos vehículos aparcados al lado de la casa y desde los coches hasta la puerta posterior de la vivienda y el pasillo. Posteriormente aplicó llama a la gasolina.

En el interior de la vivienda en ese momento dormía su exnovia junto a cuatro personas, dos de ellas menores, que pudieron taponar con una toalla la puerta de la casa para impedir que prendiera por el combustible. No obstante, las llamas calcinaron vivos a dos perros que estaban atados en el exterior y dañaron por completo los dos coches y otros enseres.

Sin embargo, el acusado ha declarado que el día 15 estuvo con su nueva novia en Tavernes de la Valldina, de donde salió pasadas las 21.00 horas y fue a una pizzería y a casa de un amigo sobre las 22.30 horas. Ha contado que pasadas las 23.30 se fue a casa por la carretera de Benirredrà hasta la playa de Gandia, donde vive, por la universidad cogiendo la N-332.

Al respecto, ha asegurado que no se pasó por la vivienda de ex y que tampoco pasó por "ningún otro sitio" sino que se fue a su casa, pero que nadie le vio llegar porque es "una urbanización de gente trabajadora y todos se acuestan pronto" y afirma que no volvió a salir hasta las 5 de la mañana para ir a trabajar.

El acusado ha declarado que desde que rompió la relación en abril hasta agosto no fue nunca a la casa de los padres de ella y que no sabía si su exnovia estaba en su domicilio de Gandia o en casa de los padres.

La expareja ha contado que rompieron en abril porque él se fue sabiendo que ella estaba embarazada y que hasta agostó le persiguió "todo el tiempo". Al respecto, ha explicado que las discusiones eran por la custodia de la niña y que no se pusieron de acuerdo.

"EL PERRO NO ATACA SI CONOCE Y NO LADRÓ"

Asimismo, ha afirmado que antes del 16 de agosto él entro al chalé y les robó las llaves de la furgoneta y del coche pese a que tienen un perro guardián que si conoce a la gente no ataca. "A él lo conocía así que si hubiera entrado otra persona lo hubiera atacado. Pusimos una denuncia pero por falta de pruebas no llegó adelante", ha recordado.

La noche del incendio recordó que escuchó un ruido fuerte, que salió de la habitación, vio a su madre en el suelo y todo el pasillo lleno de gasolina. Sacó fuera a su hermana pequeña mientras su madre y su padrastro se quedaron poniendo toallas bajo la puerta para que no entrara el fuego.

En ese sentido, ha comentado que el fuego se provocó en la parte trasera de casa y que su exnovio sabía que allí era donde dormía. "Fue horrible, estuve meses de pesadillas y temiendo por mi hija que la tuve dos semanas antes de tiempo por culpa de este traumático momento porque pensé que íbamos a morir vivos por las llamas", ha relatado llorando. Dio a luz cinco días después.