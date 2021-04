Anne, en 'First dates': "Llevar chupete me ha perjudicado en mi búsqueda del amor"

En ocasiones, algunos de los adornos que llevan los comensales de First dates llegan a sorprender a Carlos Sobera, que no duda en comentarlos para que la audiencia sepa el motivo de por qué lo llevan puestos en el restaurante de Cuatro.

"¿Eso que llevas ahí es un chupete? ¿Es como un amuleto?", le preguntó a Anne el presentador. La boliviana le explicó que lo llevaba porque "tengo un problema en las glándulas salivales y tengo que utilizarlo, si no me hincho como un sapo".

Sobera exclamó: "¡No hemos tenido nunca a nadie que tenga una cita con chupete! Vas a ser la primera". La cantante señaló que "si no lo llevo es como si no fuera con zapatos".

"A ver si mi cita va a pensar que estoy loca y se va, que en el amor, el chupete me ha perjudicado. Creo que a mis parejas les daba vergüenza que lo utilizara. Lo podían entender, pero de cara al público, no", afirmó Anne.

Su pareja del día fue Álex, que comentó en su presentación que "tuve una relación de 8 años y medio y mi expareja dijo que era un mentiroso, que le había sido infiel y en ningún momento fue así. La verdad siempre por delante y de cara".

Anne y Álex, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena, Anne le pidió ayuda para desabrochar el colgante en el que llevaba el chupete, y el barcelonés no le dio mayor importancia y le ayudó. La boliviana, al ver que su cita no se extrañaba por su afición, le reveló el motivo de por qué lo llevaba al cuello.

"¿No te molesta que use mi chupete?", le preguntó Anne, a lo que Álex contestó que no tenía problema. "Tengo una complicación con las glándulas salivales, que segregan mucha saliva cuando como o bebo y se me hinchan mucho", le explicó.

"Llevarlo es muy vergonzoso para mí", añadió la cantante, pero el catalán no le dio la mayor importancia: "No pasa nada, no tengo ningún problema en que lo uses. Tiene un toque infantil y es gracioso", comentó Álex.

Anne y Álex, en 'First dates'. MEDIASET

Ambos pasaron al privado para tomarse el postre, donde Anne tuvo que darle a su cita "un beso de película", pero antes prefirieron bailar un poco para relajarse, tanto que al final terminaron besándose.

"Me gustaría tener una segunda cita con Ane para conocerla más y ver si tenemos la complicidad que hemos tenido en la velada", afirmó Álex. La boliviana, por su parte, también quiso volver a quedar.