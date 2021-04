Wyoming opina sobre las elecciones de la Comunidad de Madrid: "Votad a quien no siembre el odio"

"Hoy no debería estar aquí, pero por culpa de Vox se ha suspendido el debate electoral previsto y he tenido que saltar al ruedo de nuevo. Seré claro, la extrema derecha de este país nos ha hecho muchísimo daño, pero nada comparado a esto", así comenzó Wyoming El intermedio de este lunes.

Y exclamó: "Han ido a darme donde más me duele: ¡Me han obligado a trabajar!". También destacó que "en las últimas horas parece que la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid ha vuelto a la casilla de salida".

🔴 Wyoming comienza el programa enfadado porque el debate de hoy se suspendió y ha tenido que venir a trabajar: "La extrema derecha en este país ha hecho mucho daño, pero nada comparado a esto". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/xWAjkKHlt7 pic.twitter.com/cdAaN6hjEi — El Intermedio (@El_Intermedio) April 26, 2021

"Las fuerzas de la izquierda dicen a los ciudadanos que hay que elegir entre democracia o fascismo. Siempre hay algo de trampa en estos dilemas", afirmó. Ya que "lo cierto es que lo que está pasando estos días en la política madrileña nos está empujando a todos a tomar partido".

El presentador admitió que "vale que debería aspirar a ser neutral, pero no equidistante, por eso, si se trata de elegir trinchera, sé en cuál no quiero estar y en cuál no", comentó.

"Nunca estaré en la trinchera que niega la violencia de género, ni que criminaliza a menores solo por ser extranjeros, ni que minimiza o duda de las amenazas a un representante político porque da igual el nombre de esos amenazados".

"Nunca estaré en la trinchera que niega la violencia de género, ni que criminaliza a menores solo por ser extranjeros, ni que duda de las amenazas a un representante político". #elintermedio https://t.co/Lc1k1fX7xv — El Intermedio (@El_Intermedio) April 26, 2021

Ya que "no solo se amenaza a estas personas, se amenaza también a las instituciones que representan y, por tanto, a todos los demócratas". El madrileño destacó que "de la misma forma que nunca estaré en la trinchera de los xenófobos, machistas y totalitarios".

Y que "en esa trinchera tampoco deberían aquellos que aspiran a ser partidos institucionales y de gobierno, pero que por alcanzar el poder abren la puerta a la extrema derecha e, incluso, llegan a integrarla en sus gobiernos", afirmó.

"Esto ya no tiene que ver con las elecciones a la Comunidad de Madrid, afecta a todo un país que, desde que la ultraderecha entró en el Congreso a base de bulos y miedo, está tomando una deriva muy preocupante", aseguró Wyoming.

El presentador de El intermedio pidió que el próximo 4 de mayo "y en el resto de las citas electorales votad en conciencia". Y concluyó diciendo que "como soy neutral no os diré a quién, pero cómo no soy equidistante, os pido que votéis a quien no siembre el odio".