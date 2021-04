Dissolen una festa il·legal en un àrea recreativa de Vilamarxant (València) després del toc de queda

Els participants en aquesta festa, celebrada dissabte passat a la nit, es trobaven consumint begudes alcohòliques a l'arribada dels agents. Davant aquestes infraccions, unitats de tots dos cossos de seguretat van intervenir per a clausurar la festa i van interceptar a un dels assistents. La resta van fugir del lloc per la zona de la muntanya amb l'objectiu d'evitar ser identificats.

D'altra banda, el diumenge a la vesprada, agents policials van perseguir un vehicle que va evitar intencionadament un control situat en la CV-50 a l'entrada al municipi. Els infractors es van donar a la fugida, encara que van ser interceptats després d'una persecució per la zona del Parc Natural del Turia.

Dos dels acompanyants van ser localitzats en abandonar el cotxe, mentre que el conductor va ser identificat i es va comprovar que mancava de permís de circulació. El vehicle, per la seua banda, circulava sense segur i sense la inspecció tècnica obligatòria.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Ciro Ferrer, ha destacat el "excel·lent" treball realitzat per les forces de seguretat i ha felicitat a la policia local i la Guàrdia Civil pel seu "gran esforç i dedicació" en un cap de setmana "tan complicat" com el passat.

"Hem de posar molta èmfasi en la importància de seguir respectant les normes per a acabar com més prompte millor amb la crisi sanitària que ens afecta a tots. Sabem que estan sent moments durs, però és necessari fer un esforç per a evitar que la COVID-19 seguisca marcant el nostre dia a dia", ha afegit l'edil.