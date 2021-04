Qué es la navaja de Ockham: ¿cuál fue el origen de este principio?

Ante una determinada situación o frente a dos teorías, la solución más simple suele ser la más acertada. Esta es la explicación de la popular navaja de Ockham o principio de parsimonia atribuido al fraile franciscano y filósofo, Guillermo de Ockham.

Se trata de un principio de economía y metodológico que establece lo siguiente: "En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable". De tal manera que esta reflexión reduccionista, que apareció por primera vez en la filosofía del siglo XIV, prioriza lo sencillo frente a lo complejo a la hora de resolver un problema.

¿Qué supuso este principio?

"Pluralitas non est ponenda sine necessitate". Con esta frase, el fraile Guillermo de Ockham trataba de argumentar su principio, que significa que la pluralidad no puede postularse sin necesidad. Esto es, que las explicaciones para resolver una teoría o un problema no deben multiplicar las causas sin que exista esa necesidad, ya que en muchos casos podrán resolverse con teorías sencillas y no complejas.

Fue considerado como el defensor del nominalismo, en contraposición con las ideas platónicas. Ockham y su filosofía supusieron el inicio de la crisis de la escolástica, ya que su influencia fue fundamental para la separación de la filosofía y la teología, así como para el escepticismo filosófico.

La navaja de Ockham, aunque se aplica desde entonces en distintas disciplinas, no es considerada como un principio irrefutable. De hecho, no se trata de un resultado científico y pueden existir teorías más complejas ante un determinado problema que sean más adecuadas que las simples.

Por tanto, el principio de parsimonia de este pensador estaba dirigido a las teorías más sencillas si no existían otros datos o evidencias científicas que pudiesen demostrar una más compleja. Esta herramienta puede resultar útil para establecer ideas iniciales en determinadas disciplinas, como en macroeconomía, en estadística, en biología o en medicina, aunque será necesario incorporar más evidencias para encontrar una explicación adecuada.