PSOE pide a los grupos respaldar a Ayuntamiento para anular la actividad minera en La Quebrada y La Imora

En un comunicado, Colomo señala que en estos momentos hay varias peticiones del Ayuntamiento de Jaén trasladadas y reiteradas a la Junta de Andalucía para que se declare la nulidad de la concesión de la explotación minera de estos dos parajes.

"Por tanto, no sería de recibo que la Junta, que tiene sobre la mesa la petición de la empresa de continuar con la explotación, se pronuncie sobre este asunto e ignore las distintas propuestas del Ayuntamiento de cese de la actividad minera de forma definitiva. Tenemos que trasladar un mandato firme y de rechazo a esta decisión de quienes representamos a todos los vecinos y vecinas de Jaén, que queremos que estas dos canteras no tengan uso minero nunca más y que, desde luego, no cabe que se expropie a toda la ciudadanía un paraje para entregarlo a manos privadas con una actividad dañina para el entorno", sostiene.

La edil recuerda que además hay distintos pronunciamientos judiciales en los que ya prevalece el valor ambiental, paisajístico y cultural de esta zona. "Pero es que además existe un clamor social unido también al valor sentimental de estos parajes para que no se exploten las canteras nunca más. El Ayuntamiento lo tiene claro y comparte esta inquietud, pero es evidente que si todos los grupos municipales, la Corporación en pleno, traslada este mensaje con firmeza a quienes tienen que decidir en el Consejo de Gobierno podremos apoyar con más fuerza el trabajo que se está haciendo desde el Consistorio", indica.

Colomo destaca que, además, el objetivo de esta moción es conseguir un pronunciamiento expreso de todos los partidos presentes en el salón de plenos "de que gobierne quien gobierne en un futuro nadie pueda autorizar de nuevo el uso minero de estos dos parajes".