El PP exige al PSOE y Cs que dejen de hacer un "uso partidista y fraudulento" de las redes sociales institucionales

Según explican, "desde que tomaron posesión los ediles de PSOE y Ciudadanos han convertido las cuentas institucionales en un escaparate para lucirse y captar nuevos seguidores, derivándolos a sus cuentas personales y de sus partidos".

El PP municipal advierte que los perfiles oficiales deben suministrar información relevante y de interés para los ciudadanos, "en lugar de ser una herramienta para el lucimiento personal del alcalde del tripartito, José Antonio Serrano, y de los concejales de PSOE y Ciudadanos".

Y es que, hasta la fecha, las visitas protocolarias eran anunciadas en los perfiles personales de cada concejal y en las redes de los respectivos grupos municipales, pero nunca se han usado para este fin las cuentas institucionales. Por ello, el PP de Murcia exige a los actuales dirigentes del equipo de gobierno que dejen de dar este tipo de uso a las cuentas institucionales del Ayuntamiento.

El Grupo Municipal Popular emplaza a los ediles de PSOE y Ciudadanos "a que comiencen a trabajar por los murcianos y dejen de alardear de cualquier paso que dan. Les recordamos que la comunicación institucional en los canales y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Murcia debe ser empleada de forma informativa, comunicativa y objetiva, y no utilizarse de forma personalista y partidista".

En este sentido, recuerdan que la Ley 13/2018 de Comunicación Institucional de la Región de Murcia prohíbe la utilización de la publicidad institucional como elemento de propaganda personal de cargos públicos y de partidos políticos.

"El PP de Murcia presentará una moción al Pleno de este mes de abril para exigir que cese inmediatamente este uso fraudulento de la redes del Ayuntamiento de Murcia", apuntan.

PODEMOS, CS Y PSOE, TRES PARTIDOS "SIN PROYECTO DE CIUDAD"

El Partido Popular municipal también denuncia que el 'tripartito' de Podemos, Cs y PSOE "no tiene proyecto de ciudad. No han licitado ni contratado ninguna sola inversión que no sea del equipo de José Ballesta".

"Los murcianos necesitan un proyecto de ciudad con acciones concretas que contribuyan a solucionar sus problemas. Lo que no necesitan es un equipo de gobierno sin ideas que está más preocupado de lucirse y mirarse a sí mismo que de trabajar", subrayan.

Así, advierten que el Partido Popular municipal "no va a permitir que Murcia retroceda. El equipo de Ballesta continuará trabajando por y para los murcianos sin descanso, realizando una oposición constructiva, crítica y firme; siendo leales a la institución por encima de partidos e ideologías políticas, y mirando hacia el futuro".

A pesar de la pandemia y de centrar los esfuerzos en combatir la COVID-19, el PP recuerda que en 2020 se han logrado "importantes avances gracias al equipo de Ballesta", y citan el arranque del proceso de participación Conexión Sur; la culminación de la primera fase de Murcia Río I; el impulso del proyecto Murcia Smart City, la puesta en marcha del Centro Único de Seguimiento, CEUS; la recuperación del Castillejo de Monteagudo de Las Fortalezas del Rey Lobo o el inicio de las obras de la Cárcel Vieja, entre otras.