La madre de Nacho Palau cuenta en el 'Deluxe' que su relación con Miguel Bosé ha empeorado: "Es un déspota"

Lola Medina, la madre de Nacho Palau, ofreció este sábado en el Deluxe una entrevista a modo de respuesta a la que ofreció la expareja de su hijo, Miguel Bosé, a Jordi Évole. Medina habló, en su tono desenfadado habitual, de cuestiones como los problemas económicos que atraviesa su familia.

"Tengo dos nietos y una situación económica complicada. Cobramos 1.500 euros y pago casi 1.000 de hipoteca. Salimos adelante porque la gente nos ayuda, entre ellos mi ex". Sobre Bosé su versión fue mucho más dura que la que ofreció en una entrevista hace pocos meses.

Así, dijo que era un déspota, y que no le reconocía en la actualidad, pues antes era mucho más "generoso y cariñoso": "No es el Miguel Bosé que yo he conocido. En los últimos tiempos él no estaba bien, yo no estaba cómoda en su casa. Cuando le daba los buenos días ni me miraba a la cara".

Otro aspecto en el que insistió, es en que pese a que el cantante dio la entrada de la casa en la que viven, son ellos quienes se encargan de la hipoteca. Además, recalcó que, pese a que Bosé habla como si él fuera el único que sufriera y que por eso perdía la voz, era su hijo quien había tenido que irse de casa.

A Lydia Lozano le chocó mucho que el artista no le pasara manutención a dos de sus hijos, los que viven en España: "Miguel no ayuda económicamente a dos de sus hijos. Solo les envía ropa".

Aunque entre los cuatro hermanos hacen videollamadas, la mujer adelantó algo desagradable que ocurrió en una de ellas, aunque sin dar detalles: "Recientemente, tuve un enfrentamiento con Miguel. Le llamé cretino e imbécil".