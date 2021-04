El motivo por el que Pablo Motos no invita a los políticos madrileños a 'El hormiguero'

Por el plató de El hormiguero han pasado decenas de políticos de toda ideología y ámbito. Pablo Motos los ha entrevistado en campañas electorales y todo tipo de circunstancias, pero con motivo de las próximas elecciones madrileñas, ninguno de los candidatos "irá a divertirse".

El presentador valenciano explicó en su programa de este jueves, el último de la semana, el motivo por el que ni Isabel Díaz Ayuso, ni Ángel Gabilondo, ni Edmundo Bal, ni Mónica García, ni Rocío Monasterio, ni Pablo Iglesias serán invitados.

Pablo Motos lo dijo en el debate de los jueves que mantiene con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val, los habituales colaboradores de esta sección de los jueves.

El presentador de Requena reveló que algunos de los gabinetes de comunicación de los principales partidos se pusieron en contacto con él para gestionar posibles entrevistas a los candidatos.

"Esto igual no lo debería decir, pero nos hicieron propuestas. Nos preguntaron si íbamos a hacer en el programa las elecciones. Les dije que no, porque igual a la gente de Murcia o de Lugo no le interesa", dijo Motos.

Acerca de qué partidos fueron los que quisieron ir al programa, Motos dio pistas más que elocuentes: "Los que llaman porque quieren venir son los que van perdiendo. Los que van ganando no llaman nunca, se quieren quedar quietecitos".